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Мосбиржа переводит акции "Озон Фармацевтики" из первого во второй уровень листинга

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Московская биржа приняла решение с 31 января перевести обыкновенные акции ПАО "Озон Фармацевтика" из раздела "первый уровень" в раздел "второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Согласно сообщению биржи, такое решение связано с несоответствием требованиям к размеру free float по истечении трех месяцев с даты первичного публичного размещения.

Компания провела IPO на Мосбирже в октябре 2024 года. "Озон Фармацевтика" разместила акции по цене 35 рублей и привлекла 3,45 млрд рублей.

Free float "Озон Фармацевтики" составляет 10%, следует из данных Мосбиржи.

Московская биржа МосБиржа Озон Фармацевтика
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