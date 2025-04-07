"Озон Фармацевтика" в 2024 году удвоила чистую прибыль по РСБУ
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Озон Фармацевтика" в 2024 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом - до 2,2 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Выручка выросла в 2,8 раза, до 2,9 млрд рублей.
Основные финансовые показатели ПАО "Озон Фармацевтика" (в тыс. рублей):
|2024г
|2023г
|Динамика
|Выручка
|2 924 887
|1 045 287
|+ 2,8 раза
|Себестоимость продаж
|290 732
|12 143
|+ 24 раза
|Валовая прибыль
|2 634 155
|1 033 144
|+ 2,6 раза
|Прибыль от продаж
|2 533 926
|1 032 819
|+ 2,5 раза
|Прибыль до налогообложения
|2 109 137
|1 019 588
|+ 2,1 раза
|Чистая прибыль
|2 200 159
|1 017 586
|+ 2,2 раза
"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.
Основным бенефициаром группы "Озон Фармацевтика" является Павел Алексенко, которому на 30 июня 2024 года принадлежало 44,04% акционерного капитала. В октябре компания провела IPO на МосБирже объемом 3,45 млрд рублей.