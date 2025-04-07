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"Озон Фармацевтика" в 2024 году удвоила чистую прибыль по РСБУ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Озон Фармацевтика" в 2024 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом - до 2,2 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка выросла в 2,8 раза, до 2,9 млрд рублей.

Основные финансовые показатели ПАО "Озон Фармацевтика" (в тыс. рублей):

2024г2023гДинамика
Выручка2 924 8871 045 287+ 2,8 раза
Себестоимость продаж290 73212 143+ 24 раза
Валовая прибыль2 634 1551 033 144+ 2,6 раза
Прибыль от продаж2 533 9261 032 819+ 2,5 раза
Прибыль до налогообложения2 109 1371 019 588+ 2,1 раза
Чистая прибыль2 200 1591 017 586+ 2,2 раза

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.

Основным бенефициаром группы "Озон Фармацевтика" является Павел Алексенко, которому на 30 июня 2024 года принадлежало 44,04% акционерного капитала. В октябре компания провела IPO на МосБирже объемом 3,45 млрд рублей.

Озон Фармацевтика
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