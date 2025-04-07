"Озон Фармацевтика" в 2024 году удвоила чистую прибыль по РСБУ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Озон Фармацевтика" в 2024 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом - до 2,2 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка выросла в 2,8 раза, до 2,9 млрд рублей.

Основные финансовые показатели ПАО "Озон Фармацевтика" (в тыс. рублей):

2024г 2023г Динамика Выручка 2 924 887 1 045 287 + 2,8 раза Себестоимость продаж 290 732 12 143 + 24 раза Валовая прибыль 2 634 155 1 033 144 + 2,6 раза Прибыль от продаж 2 533 926 1 032 819 + 2,5 раза Прибыль до налогообложения 2 109 137 1 019 588 + 2,1 раза Чистая прибыль 2 200 159 1 017 586 + 2,2 раза

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.

Основным бенефициаром группы "Озон Фармацевтика" является Павел Алексенко, которому на 30 июня 2024 года принадлежало 44,04% акционерного капитала. В октябре компания провела IPO на МосБирже объемом 3,45 млрд рублей.