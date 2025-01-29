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Долги по зарплате в РФ в декабре выросли на 43,5%, до 507,9 млн рублей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 января 2025 года составила 507,9 млн рублей и по сравнению с 1 декабря 2024 года увеличилась на 153,9 млн рублей, или на 43,5%, сообщил в среду Росстат.

Относительно 1 января 2024 года долги по зарплате выросли на 160,9 млн рублей, или на 46,4%.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 января 2025 года на долги, образовавшиеся в 2024 г., приходится 394,7 млн рублей (77,7%), в 2023 г. - 45,9 млн рублей (9,0%), в 2022 г. и ранее - 67,3 млн рублей (13,3%).

При этом просроченная задолженность по заработной плате из бюджетов всех уровней на 1 января 2025 года была нулевой.

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств, на 1 января составили 507,9 млн рублей, увеличившись за месяц на 52,1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: строительство - 53,0%; обрабатывающие производства - 20,2%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 12,2%; транспорт - 5,9%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 4,1%; добыча полезных ископаемых - 2,1%.

Росстат
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