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ЦБ и "Мосбиржа" запустят программу создания акционерной стоимости публичных компаний

Ценные бумаги участников программы войдут в базу для расчета нового индекса

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Банк России вместе с "Московской биржей" разработали программу создания акционерной стоимости, участниками которой смогут стать эмитенты из первого и второго уровня листинга.

Вступление в программу будет добровольным, подчеркнул на ее презентации первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Она нацелена на повышение инвестиционной привлекательности, увеличение капитализации и на поддержку лучших корпоративных практик.

Заявки кандидатов будет рассматривать специальный комитет, в который войдут представители "Мосбиржи", ЦБ и АКРА. Они будут оценивать корпоративное управление, уровень информационной прозрачности эмитента и его финансово-экономические показатели.

Бумаги эмитентов, которые станут участниками программы, войдут в базу для расчета нового индекса Мосбиржи. "Фактически речь идет о создании отдельного бенчмерка - эталонной группы эмитентов, способных расти опережающими темпами и тем самым выступать одними из драйверов капитализации всего фондового рынка", - отметил Чистюхин.

Заявки от эмитентов на участие в программе будут приниматься с 31 марта по 15 июня 2025 года.

"Мы оцениваем, что примерно 15 компаний соответствуют нашим критериям", - сообщил председатель правления "Мосбиржи" Виктор Жидков.

Для запуска нового индекса как минимум четыре эмитента должны вступить в программу, добавил он.

"В течение трех месяцев - апрель, май, июнь - будет отбор заявок, и если к концу этого срока мы наберем четыре заявки, которые будут удовлетворять критериям, то индекс начнет работать с июля", - уточнил Чистюхин.

Он отметил, что есть предварительный интерес к вступлению в программу, но раскрывать конкретные компании не стал. По его словам, среди желающих есть крупные эмитенты из финансового и реального секторов экономики.

Подтверждать статус участника программы потребуется ежегодно.

Виктор Жидков Владимир Чистюхин АКРА Мосбиржа Банк России
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