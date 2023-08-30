Девелопер Legenda в I полугодии увеличил портфель проектируемых и строящихся проектов на 40%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Девелопер Legenda Intelligent Development в январе-июне 2023 года увеличил портфель проектов в стадии проектирования и строительства на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 970 тыс. кв. метров, говорится в сообщении компании.

"В том числе благодаря сделке по покупке (у ПАО "Группа ЛСР" - ИФ) земельного участка напротив общественного пространства "Севкабель порт" на Васильевском острове Петербурга для строительства жилья. Общая площадь квартир в проекте составит порядка 100 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что выручка девелопера Legenda Intelligent Development по МСФО в I полугодии выросла на 30,2% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 5,335 млрд рублей, чистая прибыль - в 10 раз, до 587,823 млн рублей.

В компании динамику этих показателей объясняют "ростом степени готовности и соответственно выручки по проектам, стартовавшим в 2022 году".

"Рост строительной готовности проектов позволил сбалансировать темпы признания операционной прибыли и финансовых расходов по ним", - отмечается в сообщении компании.

Суммарно за отчетный период девелопер реализовал недвижимости на сумму более 7,8 млрд рублей.

Legenda Intelligent Development создана в 2010 году, занимается строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости в Петербурге.