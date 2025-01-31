Brent подешевела до $76,82 за баррель

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо снижаются в пятницу, завершая неделю в минусе.

Трейдеры ждут вступления в силу в США пошлин на импорт из Канады и Мексики. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 1 февраля обещанные ранее пошлины вступят в силу. При этом он заявил, что еще не принял решения относительно того, будут ли они распространяться на нефть.

По данным Международного энергетического агентства, американский импорт нефти из Канады в 2023 году составил 4,42 млн баррелей в сутки, из Мексики - 910 тысяч б/с. На долю Канады пришлось 52% всего импорта нефти Штатами, на долю Мексики - 11%.

Глава канадского МИД Мелани Жоли отметила, что в случае введения пошлин на импорт нефти из страны США будут вынуждены закупать сырье в Венесуэле.

"Мы поставляем нефть со скидкой, и ее, в конечном счете, перерабатывают в Техасе, - сказала она в интервью Financial Times. - Если этого не будем делать мы, это сделает Венесуэла".

К 18:55 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,05 (0,07%) до $76,82 за баррель. Более активно торгуемые апрельские контракты подешевели на $0,04 (0,05%) - до $75,85 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,1 (0,14%), до $72,63 за баррель.

Трейдеры также ждут новостей от ОПЕК+. Министерский мониторинговый комитет альянса, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, в понедельник, 3 февраля, рассмотрит ситуацию на нефтяном рынке. Заседанию предшествовал призыв президента США Дональда Трампа в адрес Саудовской Аравии и ОПЕК увеличить добычу нефти для снижения цен.