Рубль в пятницу подешевел в паре с китайским юанем

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Юань заметно вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал перед выходными днями в рамках коррекции после сильного роста ранее на неделе и на нейтральном новостном фоне.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 13,354 руб., что на 12,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань снижался до 13,1895 руб. впервые с 1 октября. При этом на этой неделе биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 19,55 копейки, до 97,8107 руб., и уменьшил курс евро на 64,81 копейки, до 102,1301 руб.

"За неделю биржевой курс рубля укрепился на 2%, до 13,3 за юань. Укрепление продолжилось после завершения налогового периода (28 января) и с наступлением новогодних праздников в Китае (28 января - 4 февраля), в ходе которых активность дочерних китайских банков на валютном рынке РФ традиционно снижается. В условиях снижения объема торгов мы не исключаем роста волатильности курса рубля, который может варьироваться в широком диапазоне 13,0-13,5 за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Цены на нефть слабо опускаются на торгах в пятницу, завершая неделю в минусе.

Трейдеры ждут вступления в силу в США пошлин на импорт из Канады и Мексики. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 1 февраля обещанные ранее пошлины вступят в силу. При этом он заявил, что еще не принял решения относительно того, будут ли они распространяться на нефть.

Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), американский импорт нефти из Канады в 2023 году составил 4,42 млн баррелей в сутки, из Мексики - 910 тыс. б/с. На долю Канады пришлось 52% всего импорта нефти Штатами, на долю Мексики - 11%.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подешевели на 0,13% - до $76,73 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 0,18% - до $72,6 за баррель.

Трейдеры также ждут новостей от ОПЕК+. Министерский мониторинговый комитет альянса, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, в понедельник, 3 февраля, рассмотрит ситуацию на нефтяном рынке. Заседанию предшествовал призыв президента США Дональда Трампа в адрес Саудовской Аравии и ОПЕК увеличить добычу нефти для снижения цен.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 30 января осталась на прежнем уровне - 20,68% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца в пятницу повысились на 1 базисный пункт, до 20,86% и 21,34% годовых, версия на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в пятницу составила 20,52% годовых.