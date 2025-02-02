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Канада вводит 25-процентные пошлины на продовольствие, алкоголь, оружие, мотоциклы из США

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Канада в рамках ответных тарифных мер вводит с 4 февраля повышенные пошлины на ряд товаров из США, в частности на продовольствие, сообщается на сайте канадского правительства.

Среди американских продуктов, которые будут облагаться пошлинами в размере 25%, мясо, молоко и молочные продукты, фрукты и овощи. В списке также числятся вина, вермуты и различные ферментированные напитки, например, сидр.

Кроме того, под ограничения попал ряд наименований одежды и обуви. В список также внесены косметические средства, табачные изделия, шины, ножи, насосы, морозильные камеры, холодильники и другая бытовая техника.

Пошлины в 25% вводятся в том числе на мотоциклы, огнестрельное оружие, бомбы, торпеды и мины из США.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава введет пошлины в 25% на импорт из США на сумму $155 млрд в ответ на пошлины, объявленные американским президентом Дональдом Трампом.

Трамп своим указом на следующей неделе вводит пошлины в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, включая нефть, газ и электричество.

Джастин Трюдо Канада США Трамп
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