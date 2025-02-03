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Каллас считает пошлины США и ЕС против друг друга выгодными Китаю

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Возможные американские пошлины на товары из Евросоюза и европейский ответ на них не принесут выгоды Вашингтону, потому что в торговых войнах не бывает победителей, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед неформальным саммитом ЕС в Брюсселе..

"Очевидно, что в торговых войнах нет победителей. Если США и ЕС начнут торговую войну, смеяться последним будет Китай", - считает она.

Каллас подчеркнула, что такого рода пошлины ведут к дополнительным тратам и не приносят пользы.

Президент США Дональд Трамп указом вводит на этой неделе пошлины в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и дополнительные в 10% - из Китая. Пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа, электроэнергии. Также ранее он заявил, что собирается ввести пошлины на товары из ЕС.

Ранее представитель Еврокомиссии заявил агентству Bloomberg, что "ЕС жестко отреагирует на любого торгового партнера, который несправедливо или произвольно вводит пошлины на товары из ЕС".

Дональд Трамп Евросоюз Кая Каллас Китай США Мексика Канада
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