Поиск

Рубль на старте первых торгов февраля сильно падает в паре с юанем

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань активно растет на Московской бирже утром в понедельник. Рубль заметно снижается на первых торгах нового месяца.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,4425 руб. (+8,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,87 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Биржевой курс так и не смог закрыть неделю ниже диапазона 13,3-13,7 руб. за юань. Это не значит, что игра на укрепления рубля окончательно завершена, но на текущей неделе мы ждем заметного усиления факторов со стороны спроса на валюту. Так, со вторника начнет реализовываться отложенный спрос импортеров, временно придавленный низким сезоном начала года и продолжительными выходными в Китае (которые сегодня еще продолжатся). Впрочем, возобновятся и ежедневные операции ЦБ по продаже валюты. Кроме того, начало глобальной торговой войны, запущенной на выходных Дональдом Трампом, будет оказывать влияние на мировые валютные рынки, повышая курсовую волатильность, что в какой-то мере зацепит и котировки рубля. Соответственно, на текущей неделе допускаем закрепление курса в диапазоне 13,3-13,7 руб. за юань, с движением к его верхней границе", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Цены на нефть растут в понедельник после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $76,51 за баррель, что на 1,11% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,05%, до $74,02 за баррель.

Указ о новых пошлинах, вступающих в силу 4 февраля, был подписан Трампом в минувшую субботу. Он предусматривает введение пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа и электроэнергии. Основная часть американского импорта нефти приходится именно на Канаду.

Ранее власти Канады и Мексики предупреждали, что будут готовы ввести ответные меры, если Трамп не откажется от планов по пошлинам. В Белом доме в связи с этим заявили, что указ Трампа предусматривает повышение ставок, если ответные меры последуют.

Китай Московская биржа Brent WTI США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кабмин освободил производителей сливочного масла и яиц от допвыплат ритейлерам

Кабмин освободил производителей сливочного масла и яиц от допвыплат ритейлерам

"Аэрофлот" в 2025 году ожидает роста стоимости авиабилетов на уровне инфляции

"Аэрофлот" в 2025 году ожидает роста стоимости авиабилетов на уровне инфляции

Кабмин расширил перечень стран, банки которых могут участвовать в валютных торгах в РФ

США не будут покупать нефть у Венесуэлы при Трампе

Суд удовлетворил иск о взыскании 100% зернотрейдера "Родные поля" в доход РФ

"СИБУР-Кстово" после пожара перевело производственные установки в резервный режим

Карты "Мир" для иностранцев начали оформлять в петербургском аэропорту

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии157 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне29 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5798 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе320 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2148 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });