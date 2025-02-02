Поиск

Трамп не исключил, что вводимые пошлины на импорт ухудшат жизнь американцев

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что вводимые им повышенные пошлины против Канады, Мексики и Китая могут не пройти бесследно для американцев, но это необходимо для "золотой эры Америки".

"Будет ли некая боль (от этих мер - ИФ)? Да, возможно. А возможно, нет. Но мы сделаем Америку снова великой. И это все будет стоить ту цену, которую мы должны заплатить", - написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Он предложил Канаде, Мексике и Китаю производить продукцию в США - без пошлин.

По его словам, Вашингтон "платит сотни миллиардов долларов, чтобы по сути субсидировать Канаду". Трамп указал, что без этих денег "Канада прекратит существование как жизнеспособная страна". "Это жестко, но это правда", - подчеркнул американский лидер. Он отметил, что по этой причине Канаде следует стать "нашим ценным 51-м штатом".

Как сообщалось, Трамп указом на следующей неделе вводит пошлины в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и дополнительные в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа, электроэнергии.

Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полиция в Тбилиси не позволила оппозиции перекрыть центральную автомагистраль города

Путин уверен, что Трамп быстро наведет порядок в отношениях с европейскими элитами

Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 мини-спутника Starlink

Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 мини-спутника Starlink

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 февраля

Президент Мексики поручила подготовить ответные меры на введение пошлин США

Президент Мексики поручила подготовить ответные меры на введение пошлин США

Трамп подписал распоряжение о пошлинах на товары из Канады, Мексики, Китая

Трамп подписал распоряжение о пошлинах на товары из Канады, Мексики, Китая

Трамп сообщил об американских авиаударах по террористам в Сомали

Трамп сообщил об американских авиаударах по террористам в Сомали

Трамп заявил, что Каракас согласился принимать выдворяемых из США венесуэльцев

Трамп заявил, что Каракас согласился принимать выдворяемых из США венесуэльцев

Несколько арабских стран отвергли идею Трампа о перемещении жителей Газы

Израиль освободил свыше 180 палестинских заключенных

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии157 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне28 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5798 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе320 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2148 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });