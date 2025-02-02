Трамп не исключил, что вводимые пошлины на импорт ухудшат жизнь американцев

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что вводимые им повышенные пошлины против Канады, Мексики и Китая могут не пройти бесследно для американцев, но это необходимо для "золотой эры Америки".

"Будет ли некая боль (от этих мер - ИФ)? Да, возможно. А возможно, нет. Но мы сделаем Америку снова великой. И это все будет стоить ту цену, которую мы должны заплатить", - написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Он предложил Канаде, Мексике и Китаю производить продукцию в США - без пошлин.

По его словам, Вашингтон "платит сотни миллиардов долларов, чтобы по сути субсидировать Канаду". Трамп указал, что без этих денег "Канада прекратит существование как жизнеспособная страна". "Это жестко, но это правда", - подчеркнул американский лидер. Он отметил, что по этой причине Канаде следует стать "нашим ценным 51-м штатом".

Как сообщалось, Трамп указом на следующей неделе вводит пошлины в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и дополнительные в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа, электроэнергии.