"Аэрофлот" в 2025 году ожидает роста стоимости авиабилетов на уровне инфляции

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость билетов на рейсы "Аэрофлота" в 2025 году, как ожидается, вырастет на уровень инфляции, заявил гендиректор компании Сергей Александровский.

"2025 год, наверное, можно охарактеризовать как год стабилизации. В 2025 году мы прогнозируем для себя изменения стоимости билетов на уровне инфляции", - сказал он в интервью "России 24".

"Будем, безусловно, работать над оптимизацией наших расходов, повышением эффективности нашей деятельности, чтобы обеспечить такие изменения", - добавил он.

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