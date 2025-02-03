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Денежные переводы мигрантов из Евросоюза в родные страны в 2023 году выросли на 8%

Денежные переводы мигрантов из Евросоюза в родные страны в 2023 году выросли на 8%
Мигранты ожидают в коридоре центра приема беженцев в Баварии
Фото: Daniel Lob/picture alliance via Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Объем денежных переводов, отправляемых мигрантами из Евросоюза в свои страны, в 2023 году достиг рекордных 50,9 млрд евро, сообщило статистическое управление ЕС Eurostat.

Это на 8% выше показателя за 2022 года, который равнялся 47 млрд евро.

Рост переводов отмечается на протяжении пяти лет, за этот период он увеличился на 53%.

Между тем объем поступающих в Евросоюз переводов в 2023 году повысился на 4% - до 13,9 млрд евро. За пять лет рост показателя составил всего 11%, в результате чего отрицательный баланс достиг 37 млрд евро.

Положительный баланс в размере более 1% ВВП в позапрошлом году был зафиксирован в четырех государствах ЕС: Хорватии (2,9%), Болгарии (1,5%), Португалии (1,3%) и Румынии (1,1%).

Наиболее значительный дефицит по этому показателю был отмечен у Кипра (1% ВВП), Бельгии (0,7%), Франции (0,6%), а также Греции и Испании (0,5%).

Eurostat Евросоюз
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