Поиск

Объем денежных переводов из РФ в Узбекистан в 2024 г. вырос на 29%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Общий объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа в 2024 году увеличился на 30% по сравнению с 2023 годом - до $14,8 млрд, сообщила пресс-служба ЦБ республики.

Из России в прошлом году поступило $11,5 млрд (рост на 29%), или 77% общего объема денежных переводов в республику.

В ЦБ отметили, что рост объема денежных переводов объясняется положительными тенденциями в сфере трудовой миграции. В частности, в прошлом году отмечалась экономическая активность в странах приема трудовых мигрантов, повышение спроса на рабочую силу и рост заработной платы, а также увеличение доли высокооплачиваемых работников в принимающих странах.

По официальным данным узбекской стороны, число граждан республики, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось на треть, до 1,14 млн человек. При этом около 1 млн человек из них находятся в России.

Узбекистан РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден "превентивно" помиловал бывшего "архитектора" борьбы против COVID-19

Байден "превентивно" помиловал бывшего "архитектора" борьбы против COVID-19

Трамп планирует на инаугурации сообщить о "волне перемен" в США

Трамп планирует на инаугурации сообщить о "волне перемен" в США

Китай в 2024 году снизил импорт пива из РФ на 14,4% и нарастил поставки в РФ в 1,9 раза

LME включила Гонконг в список пунктов доставки металлов

Полиция Южной Кореи вновь не сумела обыскать офис службы безопасности Юн Сок Ёля

Полиция Южной Кореи вновь не сумела обыскать офис службы безопасности Юн Сок Ёля

Тирасполь готов покупать газ через компанию "Молдовагаз"

Китай на фоне ситуации с TikTok призвал США к справедливым условиям для иностранных компаний

Китай на фоне ситуации с TikTok призвал США к справедливым условиям для иностранных компаний

Трамп намерен в ближайшие дни обсудить с Путиным Украину

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 января

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль освободил из тюрем 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5725 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе268 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });