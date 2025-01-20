Объем денежных переводов из РФ в Узбекистан в 2024 г. вырос на 29%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Общий объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа в 2024 году увеличился на 30% по сравнению с 2023 годом - до $14,8 млрд, сообщила пресс-служба ЦБ республики.

Из России в прошлом году поступило $11,5 млрд (рост на 29%), или 77% общего объема денежных переводов в республику.

В ЦБ отметили, что рост объема денежных переводов объясняется положительными тенденциями в сфере трудовой миграции. В частности, в прошлом году отмечалась экономическая активность в странах приема трудовых мигрантов, повышение спроса на рабочую силу и рост заработной платы, а также увеличение доли высокооплачиваемых работников в принимающих странах.

По официальным данным узбекской стороны, число граждан республики, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось на треть, до 1,14 млн человек. При этом около 1 млн человек из них находятся в России.