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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Денежные переводы мигрантов из ЕС в другие страны достигли рекорда в 2022 году

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Объем денежных переводов, отправляемых мигрантами из Евросоюза в свои страны, постоянно увеличивался с 2014 года и в 2022 году достиг рекордных 43,5 млрд евро, сообщило статистическое управление ЕС (Eurostat).

Это на 13,9% выше показателя за 2021 год, который составлял 38,2 млрд евро.

Наибольшая доля средств (9,6 млрд евро, или 22%) была переведена в 2022 году в европейские страны, которые не входят в ЕС. Далее следуют Азия (исключая Ближний и Средний Восток) – 8,6 млрд евро (20%) и государства северной Африки – 8,2 млрд евро (19%).

Между тем объем поступающих в Евросоюз переводов лишь незначительно вырос – с 11,6 млрд евро в 2014 году до 13,5 млрд евро в 2022 году. На европейские государства, которые не входят в ЕС, пришлось 51% этих средств (6,7 млрд евро). Далее идет Северная Америка (2,6 млрд евро, или 20%) и страны центральной и южной части Африки (1,4 млрд евро, или 10%).

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