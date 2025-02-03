Поиск

Brent подорожала до $76,29 за баррель на новых пошлинах на импорт в США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост в понедельник после введения в США пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая.

Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал указ, предусматривающий введение с 4 февраля пошлин в размере 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10% - из Китая. Пошлины на энергоносители из Канады составят 10%.

К 14:35 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,12 (1,48%) до $76,79 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,72 (2,39%), до $74,26 за баррель.

Канада и Мексика являются основными поставщиками нефти в США. На их долю приходится около четверти нефти, перерабатываемой американскими НПЗ в топливо, включая бензин, по данным Министерства энергетики США.

"Учитывая важность канадской нефти для США, неудивительно, что сегодня утром котировки WTI растут, - сказал Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Пошлины могут повлечь рост цен на нефтесырье для американских нефтепереработчиков (который в конечном итоге будет перенесен на потребителей)".

Эксперт сомневается, что дополнительные расходы полностью лягут на плечи американцев. Он отметил, что в 2023 году в США экспортировалось 97% канадской нефти. У Канады очень мало альтернатив для экспорта, и это, вероятно, приведет к снижению цен на канадскую нефть.

Понижательное давление на котировки оказывает обеспокоенность тем, что война пошлин окажет негативное влияние на рост мировой экономики и подстегнет инфляцию.

"Эскалация напряженности в торговых отношениях не способствует росту рисковых активов, поскольку ухудшает настроения на рынке и подогревает опасения по поводу ее возможного влияния на глобальный экономический рост", - отметил Паттерсон, предположив, что рост нефтяных котировок может оказаться недолгим.

"Укрепление доллара США также, вероятно, будет сдерживать цены не только на нефть, но и на другие сырьевые товары", - добавил он.

Трейдеры также ждут итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится позднее в понедельник.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе, президент Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК увеличить добычу нефти для снижения цен.

Согласно текущему плану ОПЕК+, с апреля предполагается начать постепенное сворачивание добровольных ограничений по добыче, составляющих 2,2 млн б/с.

Brent WTI Дональд Трамп Канада Мексика ОПЕК США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Европейские лидеры пообещали ответить США в случае введения пошлин на импорт из ЕС

ВС РФ отказал Блиновской в пересмотре дела о доначислении ей более 1 млрд руб/ налогов

ВС РФ отказал Блиновской в пересмотре дела о доначислении ей более 1 млрд руб/ налогов

Денежные переводы мигрантов из Евросоюза в родные страны в 2023 году выросли на 8%

Денежные переводы мигрантов из Евросоюза в родные страны в 2023 году выросли на 8%

Минэнерго предложило создать реестр оборудования для майнинга криптовалют

Индийская рупия обновила исторический минимум после введения Трампом пошлин

Индийская рупия обновила исторический минимум после введения Трампом пошлин
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе323 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне30 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии158 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5798 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2148 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });