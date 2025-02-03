Brent подорожала до $76,29 за баррель на новых пошлинах на импорт в США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост в понедельник после введения в США пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая.

Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал указ, предусматривающий введение с 4 февраля пошлин в размере 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10% - из Китая. Пошлины на энергоносители из Канады составят 10%.

К 14:35 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,12 (1,48%) до $76,79 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,72 (2,39%), до $74,26 за баррель.

Канада и Мексика являются основными поставщиками нефти в США. На их долю приходится около четверти нефти, перерабатываемой американскими НПЗ в топливо, включая бензин, по данным Министерства энергетики США.

"Учитывая важность канадской нефти для США, неудивительно, что сегодня утром котировки WTI растут, - сказал Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Пошлины могут повлечь рост цен на нефтесырье для американских нефтепереработчиков (который в конечном итоге будет перенесен на потребителей)".

Эксперт сомневается, что дополнительные расходы полностью лягут на плечи американцев. Он отметил, что в 2023 году в США экспортировалось 97% канадской нефти. У Канады очень мало альтернатив для экспорта, и это, вероятно, приведет к снижению цен на канадскую нефть.

Понижательное давление на котировки оказывает обеспокоенность тем, что война пошлин окажет негативное влияние на рост мировой экономики и подстегнет инфляцию.

"Эскалация напряженности в торговых отношениях не способствует росту рисковых активов, поскольку ухудшает настроения на рынке и подогревает опасения по поводу ее возможного влияния на глобальный экономический рост", - отметил Паттерсон, предположив, что рост нефтяных котировок может оказаться недолгим.

"Укрепление доллара США также, вероятно, будет сдерживать цены не только на нефть, но и на другие сырьевые товары", - добавил он.

Трейдеры также ждут итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится позднее в понедельник.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе, президент Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК увеличить добычу нефти для снижения цен.

Согласно текущему плану ОПЕК+, с апреля предполагается начать постепенное сворачивание добровольных ограничений по добыче, составляющих 2,2 млн б/с.