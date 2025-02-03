Дисконты Urals в январе выросли на $0,5-1/баррель

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть Urals FOB в январе находились в диапазоне $65,9-66,5 за баррель по сравнению с $60,9-62 за баррель по итогам декабря, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) находятся на уровнях $12,8-13,4 против $11,8-12,9 за баррель в декабре, следует из данных ценового агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона в январе выросла к декабрю с $73,78 до $79,25 за баррель.

Дисконт Urals в порту Приморск (FOB) к североморскому эталону в январе вырос на $0,5 за баррель - с $12,9 до $13,4 за баррель. Стоимость Urals в Приморске в прошлом месяце выросла до $65,88/барр.

Дисконты Urals Suezmax FOB Novorossiysk к североморскому эталону в январе выросли на $1 - с $11,8/барр. в декабре до $12,8 за барр. в январе, при этом цена составила $66,5 за баррель. Дисконты и цены для котировки Urals Aframax FOB Novorossiysk оказались точно такими же.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в прошлом месяце выросла до $76,24 за баррель, дисконт к NSD сузился - с $3,53 до $3,02 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO (продаваемого из порта Козьмино на востоке страны) - в январе выросла до $71,88 за баррель, а дисконт к котировке Dubai увеличился с $1,7 за баррель в декабре до $5,5 за баррель по итогам января.

Российская нефть Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) снова торговалась с небольшой премией - $0,5 за баррель против $0,03 за баррель в декабре. При этом цена выросла до $77,44 за баррель в январе.

С января 2025 года стоимость российской нефти для определения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вычисляется по новой формуле: как сумма средней величины котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженной на коэффициент 0,78, и котировки ESPO blend FOB Kozmino, умноженной на коэффициент 0,22.

Согласно расчетам "Интерфакса", по итогам января этот показатель составит $67,44 за баррель.

10 января Минфин США ввел новые санкции в отношении российского нефтяного сектора - с тех пор дисконты постепенно увеличивались: на Urals в Приморске примерно на $3 за баррель - до $15,1 за баррель в последние дни января, в Новороссийске - на $1,9 до $13,9 за баррель.

Дисконты на Urals с доставкой в индийские порты, напротив, снизились - с $3,05 до $2,75 за баррель.

Дисконт ESPO к Dubai в конце января по-прежнему находился на уровне $10 за баррель, в то время как до введения санкций составлял $1,6 за баррель. Дисконт на Urals с поставкой в Китае к ICE Brent не изменился - $0,5 за баррель.