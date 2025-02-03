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Суд запретил выезд из РФ трем экс-руководителям банка "Еврокоммерц"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 30 января по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) запретил выезд из России трем бывшим топ-менеджерам московского банка "Еврокоммерц".

Как отмечается в пресс-релизе АСВ, выезд запрещен бывшим председателю правления банка Андемиркану Маремкулову, заместителю председателя правления Владимиру Шеожеву и члену совета директоров Андрею Ковалеву.

Ранее по заявлению АСВ они были привлечены к субсидиарной ответственности, обеспечительные меры приняты для повышения вероятности исполнения решения суда, говорится в документе.

Потенциальный размер ответственности составляет более 4,9 млрд рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами.

Ранее в рамках дела о банкротстве банка АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Маремкулова, Ковалева, Шеожева, бывших членов правления Татьяны Марковой, Натальи Терентьевой, а также экс-предправления Ирины Шавриной. Агентство просило суд солидарно взыскать с них 4,9 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 3 августа 2020 года признал "доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности" Шавриной и приостановил рассмотрение заявления АСВ в части определения размера ее субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами банка.

Постановлением апелляционного суда от 18 марта 2021 года было "установлено наличие оснований для привлечения" Маремкулова, Ковалева и Шеожева к субсидиарной ответственности, производство в части установления размера их субсидиарной ответственности также приостановлено до завершения расчетов с кредиторами.

В остальной части определение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Основанием для привлечения их к ответственности стало совершение действий, направленных на вывод из банка активов.

29 января 2025 года в суд поступило заявление АСВ о принятии обеспечительных мер в виде установления временного ограничения права на выезд за пределы Российской Федерации до полного исполнения судебных актов о привлечении к субсидиарной ответственности Шеожева, Маремкулова и Ковалева.

По данным СМИ, Шаврина в июле 2019 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за растрату 3,3 млрд рублей. Суд установил, что Шаврина, являясь исполняющей обязанности председателя правления одного из коммерческих банков, вошла в состав организованной группы и в целях хищения средств кредитной организации вступила в преступный сговор с неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Банк России отозвал лицензию у "Еврокоммерца" с 23 октября 2015 года. У кредитной организации обнаружилась существенная недооценка кредитных рисков и представление недостоверной отчетности, а надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату капитала банка, отмечалось в сообщении ЦБ РФ.

Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов. Правила внутреннего контроля не соответствовали требованиям нормативных актов ЦБ РФ, при этом деятельность банка была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

Арбитражный суд Москвы 11 декабря 2015 года по заявлению Банка России признал "Еврокоммерц" несостоятельным (банкротом).

Банк "Еврокоммерц" по итогам третьего квартала 2015 года занимал 235-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Еврокоммерц АСВ
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