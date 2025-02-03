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"Софтлайн" создал холдинговую компанию АО "Бэлл"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" создало АО "Бэлл", основной вид деятельности которого – холдинговая компания.

По данным ЕГРЮЛ, АО "Бэлл" зарегистрировано 31 января с уставным капиталом 5 млн рублей, ее управляющей компанией является ООО "Сервисная компания Софтлайн" (ООО "СК Софтлайн").

В начале декабря СМИ со ссылкой на источники сообщили, что "Софтлайн" планирует объединить три дочерних компании – Bell Integrator, "Девелоника" и SL Soft – в субхолдинг и вывести его на биржу.

В пресс-службе "Софтлайна" в понедельник сказали "Интерфаксу", что АО "Бэлл" создано для оптимизации структуры.

"ПАО "Софтлайн" – крупный бизнес, который продолжает эволюционно развиваться и расти. Компания регулярно регистрирует новые юридические лица для более эффективного управления активами. Цель создания АО "Бэлл" – оптимизация юридической структуры внутри холдинга для обеспечения дальнейшего роста", - сказали в пресс-службе "Софтлайна".

Ранее в "Софтлайне" говорили, что компания рассматривает возможность проведения IPO дочерних компаний, но размещение может произойти не ранее II полугодия 2025 года.

"Софтлайн" ранее также объявлял о формировании внутри группы нескольких кластеров, включая кластеры по заказной разработке, собственным программным и аппаратным решениям, решениям по кибербезопасности, кластер ПО для ритейла, промышленности и другие.

ПАО "Софтлайн" – поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Бумаги компании торгуются на МосБирже.

Уставный капитал ПАО "Софтлайн" составляет 600 тыс. рублей, он разделен на 400 млн 002 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,0015 рубля. Крупнейшему акционеру - ООО "Аталайя" - принадлежит 39,45% акций компании. Подконтрольным "Софтлайну" компаниям - 16,6%, менеджменту и членам совета директоров - 5,11%, институциональным инвесторам - 19,71% (из них около 6% приходится на группу "Синара"), прочим акционерам - 19,09%.

Софтлайн АО "Бэлл"
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