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Совет директоров "Софтлайна" избрал правление компании

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Софтлайн" избрал правление компании, сказано в ее сообщении.

Правление будет состоять из 9 человек, дополнительно в него войдет советник правления.

В правление, в частности, избраны: генеральный директор (СЕО) "Софтлайна" Владимир Лавров, финансовый директор Артем Тараканов, директор отдела по слияниям и поглощениям Максим Русских, советник по правовым вопросам Виктор Иорданский, административный директор Владислав Котусов, директор по персоналу Вера Машкова, директор по безопасности Андрей Мельников, директор по связям с инвесторами Александра Мельникова, директор по маркетингу Елена Типисова.

Возглавит правление генеральный директор компании.

В начале февраля акционеры "Софтлайна" утвердили положение о правлении компании и новую редакцию устава, предусматривающую образование правления.

"Избранное сегодня правление, решение о создании которого фактически было принято акционерами группы, повысит качество корпоративного управления ПАО "Софтлайн", сделает его еще более прозрачным и коллегиальным", - прокомментировал Лавров.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Бумаги компании торгуются на "Мосбирже".

Уставный капитал ПАО "Софтлайн" составляет 600 тысяч рублей, он разделен на 400 002 000 обыкновенных акций номиналом 0,0015 рубля. Крупнейшему акционеру - ООО "Аталайя" - принадлежит 39,45% акций компании. Подконтрольным "Софтлайну" компаниям - 16,6%, менеджменту и членам совета директоров - 5,11%, институциональным инвесторам - 19,71% (из них около 6% приходится на группу "Синара"), прочим акционерам - 19,09%.

Softline Софтлайн Владимир Лавров ООО "Аталайя"
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