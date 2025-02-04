Рубль подешевел к юаню на "Мосбирже" не фоне дешевеющей нефти

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром во вторник рубль дешевеет к юаню на фоне снижения цен на нефть.

За первую минуту торгов юань подорожал на 4,75 копейки, до 13,3145 рубля. При этом юань оказался на 9,5 копеек ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть снижаются после отсрочки Вашингтоном введения новых пошлин на товары из Канады и Мексики. США отложат пошлины для Канады в обмен на то, что Оттава реализует план по защите границы между двумя странами, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Введение пошлин для Мексики было отсрочено на месяц в ответ на отправку к границе с США 10 тысяч мексиканских военнослужащих с целью воспрепятствовать контрабанде фентанила и положить конец потокам нелегальных мигрантов.

К 10:05 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,87% до $75,3 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 1,53%, до $72,03 за баррель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ 3 февраля решил не менять свою нынешнюю стратегию. Участники встречи отметили важность достижения полного соответствия текущим параметрам сделки, а также исполнения компенсационных графиков за перепроизводство ряда стран в период действия дополнительных добровольных сокращений добычи нефти.