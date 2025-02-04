Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,56%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии во вторник демонстрирует умеренный рост в рамках коррекции после двух дней снижения благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых фондовых площадках после новостей об отсрочке на месяц введения Соединенными Штатами ранее объявленных пошлин на импорт товаров из Мексики и Канады, что ослабило опасения масштабных "торговых войн". Вместе с тем снижающиеся цены на нефть сдерживают активность покупателей. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов прибавили 0,56%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2942,56 пункта (+0,56%), индекс РТС - 927,5 пункта (+0,56%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2%.

Подорожали акции "МТС" (+2%), "НЛМК" (+1,9%), "АЛРОСА" (+1,7%), "ММК" (+1,4%), "РусГидро" (+1,3%), "Т-Технологии" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Московской биржи" (+1,1%), ВТБ (+1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Роснефти" (+0,9%), "Татнефти" (+0,9%), "Русала" (+0,8%), "Магнита" (+0,7%), Сбербанка (+0,4%, "префы" прибавили в цене также 0,4%), "Северстали" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%, "префы" выросли в цене также на 0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%), расписки OZON (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 мск составил 5,21 млрд рублей (из них 457,82 млн рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 433,01 млн рублей на ценные бумаги "Газпрома" и 400,43 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные фондовые рынки

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник. Инвесторы оценивали новости о введении президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая. Указ о новых пошлинах, которые должны были вступить в силу 4 февраля, был подписан Трампом в минувшую субботу.

Однако вечером в понедельник стало известно, что введение пошлин в отношении Мексики было отсрочено на месяц в ответ на отправку к границе с США 10 тыс. мексиканских военнослужащих с целью воспрепятствовать контрабанде фентанила и положить конец потокам нелегальных мигрантов.

Кроме того, в понедельник стало известно о разговоре канадского премьера Джастина Трюдо и Трампа. После них Трюдо сообщил, что США отложат введение пошлин на товары из Канады в обмен на то, что Оттава реализует план по защите границы между двумя странами, чтобы остановить поток фентанила. Трамп подтвердил приостановку введения импортных пошлин для Канады и анонсировал вскоре еще один разговор с Трюдо.

"На данный момент мы сомневаемся, что пошлины в отношении Канады и Мексики будут продолжительными, если вообще будут введены, - написали Кит Лернер и Майкл Скорделес из Truist Advisory Services. - И, тем не менее, пока не появится ясности в отношении продолжительности или масштаба пошлин, эти действия вносят неопределенность в цепочки поставок и ценообразование многих компаний по всей Америке".

Азиатские рынки акций в основном растут на торгах во вторник, биржи материкового Китая закрыты на празднование Нового года по лунному календарю. Гонконгский Hang Seng повышается на 1,7%. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,7%. Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 1%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%. Инвесторы оценивают новости об отсрочке на месяц введения Соединенными Штатами ранее объявленных пошлин на импорт товаров из Мексики и Канады после достижения договоренностей с этими странами, что ослабило опасения масштабных торговых войн.

Меры в отношении Китая по-прежнему должны начать действовать во вторник, но представители американской администрации в ближайшее время намерены обсудить ситуацию с Пекином, сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп. "Вероятно, у нас будут контакты с Китаем в течение ближайших суток", - сказал он. Ранее Трамп объявил о намерении ввести 10-процентные пошлины на товары из Китая. При этом Вашингтон может принять в отношении КНР и другие ограничительные меры, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News. В свою очередь Пекин призвал американских коллег вступить в "честный диалог и укрепить сотрудничество", назвав пошлины контрпродуктивными и наносящими ущерб торговым отношениям.

Нефть

Вместе с тем цены на нефть опускаются во вторник после отсрочки Вашингтоном введения новых пошлин на товары из Канады и Мексики. США отложат пошлины для Канады в обмен на то, что Оттава реализует план по защите границы между двумя странами, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по Москве составила $75,23 за баррель, что на 0,96% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 0,4%, до $75,96 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 1,63%, до $71,97 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 0,9%, до $73,16 за баррель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам состоявшейся в понедельник встречи решил не менять свою нынешнюю стратегию. Участники встречи отметили важность достижения полного соответствия текущим параметрам сделки, а также исполнения компенсационных графиков за перепроизводство ряда стран в период действия дополнительных добровольных сокращений добычи нефти.

Комментарии аналитиков

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи вчера на всплеске распродаж на мировых рынках из-за опасений эскалации торговых войн после введения США импортных пошлин против Канады и Мексики находился второй день подряд под давлением продавцов, перейдя к проторговке диапазона 2900-2950 пунктов и потеряв к закрытию вечерней сессии 0,6%. При этом торговая активность снизилась, участники рынка по-прежнему не готовы предпринимать активные действия в ожидании геополитических новостей. Определенную поддержку рынку оказывал несколько неожиданный отскок нефтяных котировок.

"Сегодня российский рынок акций в целом останется в ожидании новостных вводных или сигналов с мировых рынков. При этом индекс МосБиржи останется в диапазоне 2900-2950 пунктов, а в случае улучшения внешнего фона возможен возврат к его верхней границе", - считает Локтюхов.

По мнению экспертов "БКС Мир инвестиций", "в ближайшее время индекс МосБиржи останется в узком боковике 2900-3000 пунктов. Перед заседанием ЦБ РФ, которое должно состояться 14 февраля, инвесторы могут воздержаться от активных действий. Однако важным фактором, который окажет влияние на российский рынок, станут данные по инфляции, которые выйдут в среду после закрытия основной сессии. В фокусе внимания участников рынка останутся также и геополитические новости".