Молдавия направит 186 млн евро средств ЕС на субсидирование энерготарифов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Власти Молдавии используют на субсидирование тарифов на электроэнергию 186 млн евро из пакета помощи ЕС на 250 млн евро, сообщил агентству "Молдпрес" премьер-министр страны Дорин Речан.

"На компенсацию электроэнергии для всего населения Республики Молдова до декабря 2025 года будет выделено 151 млн евро. Каждая семья будет платить первые 110 кВт.ч по счету по тарифу, который был до повышения цен на электроэнергию", - сказал он.

Кроме того, 15 млн евро будет направлено на компенсацию 50% дополнительных затрат на электроэнергию предприятий АПК. Еще 20 млн евро будет выделено на полное покрытие роста счетов за электроэнергию для учреждений социального значения (школ, детских садов, больниц, социальных центров и т. д.)

На финансирование проектов в сфере энергоэффективности выделяется 50 млн евро, средства будут использованы в рамках программ поддержки малого бизнеса.

В конце января ЕС выделил 30 млн евро экстренной помощи для преодоления энергетического кризиса в связи с прекращением поставок российского газа. В том числе 20 млн евро направляются на закупку газа для Приднестровья, 10 млн евро - на покупку электроэнергии для правобережья. Энергоресурсы будут закупаться на авторизованных биржевых площадках в ЕС.

4 февраля Еврокомиссия и Молдавия согласовали двухлетнюю стратегию энергетической независимости республики, предусматривающую ее поддержку в объеме 250 млн евро в 2025 году, из которых 100 млн евро будут предоставлены к середине апреля. Дополнительно жителям Приднестровья предлагается помощь в 60 млн евро "на определенных условиях", она "зависит от мер, принимаемых в отношении основных свобод и прав человека в Приднестровском регионе, и исключает энергоемкие виды деятельности", сообщила ЕК.

С 10 января в Молдавии выросли тарифы на электроэнергию: для потребителей Premier Energy - на 75%, для потребителей FEE-Nord - на 65%. Рост связан с прекращением поставок электроэнергии от расположенной в Приднестровье МолдГРЭС из-за остановки поставок российского газа в регион.