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"СовЭкон" повысил на 0,2 млн т прогноз экспорта пшеницы в этом сельхозгоду

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" повысила на 0,2 млн тонн, до 40,7 млн тонн, прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 года).

Прогноз повышен на фоне некоторого ускорения объемов отгрузок в последние недели. Экспорт российской пшеницы на прошлой неделе вырос до 0,5 млн тонн с 0,4 млн тонн в начале апреля. Однако общие условия экспорта остаются сложными, маржа экспортеров с конца прошлого года находится в отрицательной зоне, отмечают эксперты.

Спрос также замедляется, поскольку покупатели начинают переключаться на закупки зерна нового урожая. Пшеница нового урожая (содержание белка 12,5%) в настоящее время предлагается по цене около $235 за тонну по сравнению с $250 за тонну урожая текущего сезона.

"СовЭкон" также повысил прогноз экспорта пшеницы на новый сельхозгод (июль 2025 - июнь 2026 года) на 0,6 млн тонн, до 39,7 млн тонн, что обусловлено улучшением перспектив будущего урожая. Ранее в апреле оценка сбора пшеницы в РФ была повышена на 1 млн тонн, до 79,7 млн тонн.

СовЭкон
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