Рынок акций РФ открылся снижением индекса IMOEX2 на 0,4%, лидируют в откате "префы" "Мечела"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии Мосбиржи в среду демонстрирует негативную динамику цен большинства blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и проседающей нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $76 за баррель).

Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов просел на 0,4%, в район 2900 пунктов; лидируют в откате "префы" "Мечела" (-2,1%) и акции "АЛРОСА" (-1,3%).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2905,26 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 февраля, составляет 98,5336 руб. (-1,41 рубля).

Подешевели также акции "Московской биржи" (-1,2%), "НЛМК" (-1,2%), "Северстали" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,1%), "РусГидро" (-1,1%), "Норникеля" (-1%), АФК "Система" (-0,8%), "Т-Технологии" (-0,8%), "Газпрома" (-0,6%), "ММК" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), бумаги "Татнефти" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%).

Как отмечают эксперты, новости об отсрочке на месяц введения США ранее объявленных пошлин на импорт товаров из Мексики и Канады привели лишь к краткосрочной стабилизации мировых рынков капитала, полностью не сняв опасений масштабных "торговых войн".

В США индексы акций накануне выросли на 0,3-1,4% во главе с Nasdaq вслед за подъемом технологического и нефтяного секторов. Инвесторы следят за развитием ситуации вокруг американских пошлин на импорт, а также за квартальной отчетностью компаний.

Заказы промышленных предприятий США в декабре сократились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Это самое значительное снижение за полгода. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 0,7%, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали падения на 0,8%.

Количество открытых вакансий в США в декабре уменьшилось на 556 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,6 млн, сообщило министерство труда. Это второй самый низкий с января 2021 года, меньше вакансий (7,372 млн) было открыто только в сентябре прошлого года.

Котировки бумаг Palantir Technologies взлетели на 24%. Поставщик решений для работы с большими данными в октябре-декабре получил скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий, а также дал сильный прогноз на текущий период.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,6%).

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз после роста накануне на опасениях усиления санкционного давления на Иран.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК в среду составила $75,85 за баррель (-0,5% и +0,3% во вторник), мартовская цена фьючерса на WTI - $72,48 за баррель (-0,3% и -0,6% во вторник).

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиться остановки иранского экспорта нефти в рамках политики максимального давления на Тегеран.

На пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне Трап подчеркнул, что хочет добиться того, "чтобы экспорт иранской нефти был равен нулю". Также он пообещал вводить против Тегерана жесткие санкции.

Ранее, перед переговорами с Нетаньяху, президент США, отвечая на вопрос журналистов, может ли он предпринять действия по ограничению доступа иранской нефти на мировой рынок Трамп ответил: "У нас есть право делать это".

За последние четыре года санкционное давление на Иран ослабло, что позволило стране нарастить экспорт нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки.

На мировых рынках в целом сложилась ситуация повышенной неопределенности, связанная с внешнеторговой политикой Белого дома. Объявленное ранее США введение пошлин на канадский и мексиканский импорт было отложено, так как Оттава пообещала реализовать план по защите своей границы с США, а Мехико - отправить к американской границе 10 тыс. мексиканских военнослужащих.

Тем временем министерство финансов КНР объявило, что вводит пошлины на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили в ответ на решение Вашингтона обложить китайские товары 10-процентной пошлиной.