Brent подешевела до $75,54 за баррель

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на нефть ускорили снижение в среду под давлением опасений из-за введения пошлин на импорт в США и Китае.

К 14:25 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,66 (0,87%) - до $75,54 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,62 (0,85%) - до $72,08 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации в глобальной внешней торговле.

Обещанное ранее вступление в силу американских пошлин на канадский и мексиканский импорт было отложено. Между тем министерство финансов КНР объявило о введении собственных тарифов на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили в ответ на введенные Штатами 10-процентные пошлины на китайские товары.

Аналитик ING Уоррен Паттерсон отмечает влияние на котировки нефти двух преобладающих факторов. Понижательное давление на нефтяные цены оказывают затрагивающие энергоносители ответные пошлины Китая на импорт из США, тогда как опасения по поводу сокращения поставок из Ирана после подписания Трампом указа об усилении экономического давления на эту страну оказывают им некоторую поддержку.

"Пошлины на нефть и СПГ затрагивают относительно небольшую долю китайского импорта, - написал Паттерсон. - В 2024 году из 11,11 млн баррелей нефти в сутки, импортируемых Китаем, на США приходилось всего 1,7%".

"Хотя это и не лучшим образом сказывается на настроениях, рынки нефти и газа смогут справиться с этим довольно легко", - полагает эксперт.

Подписанный Трампом новый указ предусматривает восстановление политики максимального давления на Иран. Она предполагает введение жестких санкций и других ограничений против Тегерана, в том числе в ответ на работу по ядерной программе и разработке баллистических ракет.

По словам Паттерсона, при строгом соблюдении санкций против Ирана под угрозой могут оказаться поставки нефти в объемах до 1 млн баррелей в сутки.

В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп призвал ОПЕК+ наращивать добычу для снижения нефтяных цен.

Трейдеры также традиционно следят за данными по запасам в США. Американский институт нефти (API) сообщил, что американские нефтяные резервы за прошлую неделю выросли на 5,03 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более умеренного роста - на 3,17 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован позднее в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 3,4 млн баррелей, бензина - на 100 тысяч баррелей, а также ждут снижения запасов дистиллятов на 2,9 млн баррелей.