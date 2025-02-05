На "Мосбирже" рубль утром заметно дешевеет в паре с юанем

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в среду рубль заметно дешевеет к юаню на фоне роста спроса на валюту со стороны импортеров.

За первую минуту торгов юань подорожал на 10,1 копейки, до 13,368 рубля. При этом юань оказался на 6,95 копейки выше уровня действующего официального курса.

"Накануне биржевые котировки рубля снова ушли ниже из диапазона 13,3-13,7 рубля за юань. Движение, вероятно, было сформировано спекулятивными операциями, на фоне тактического отката в наращивании торговой войны со стороны США. Сегодня ждем роста активности торгов на внутреннем валютном рынке, с учетом открытия биржевых торгов в Китае после продолжительных выходных и реализации отложенного спроса на валюту со стороны импортеров. Впрочем, возобновятся и ежедневные операции ЦБ по продаже валюты, так что существенного ослабления рубля не ждем. До конца недели по-прежнему прогнозируем закрепление курса в диапазоне 13,3-13,7 рубля за юань. Возможно движение к верхней границе указанного диапазона", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после того, как эталонные марки завершили торги накануне без единой динамики.

К 10:05 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,3% - до $75,96 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 0,18% - до $72,56 за баррель.

Давление на котировки оказывает ситуация в глобальной внешней торговле после того, как президент США Дональд Трамп озвучил угрозы ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из ряда стран.

Вступление в силу пошлин на канадский и мексиканский импорт было отложено, поскольку страны согласились на уступки, однако Министерство финансов КНР объявило о введении собственных тарифов на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили.

Эти новости вызвали повышенную тревогу участников рынка по поводу роста экономики Китая, второй в мире. Также страна является ведущим глобальным импортером топлива.

Американский институт нефти API сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 5,03 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более умеренного роста - на 3,17 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет Министерства энергетики будет опубликован позднее в среду, и опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 3,4 млн баррелей.