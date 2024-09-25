В России рост промпроизводства в августе замедлился до 2,7%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В России в августе 2024 года рост промпроизводства составил 2,7% в годовом сравнении после повышения на 3,3% в июле, на 2,7% в июне, 5,8% в мае, 4,8% в апреле, 4,4% в марте, 8,4% в феврале и 4,4% в январе, сообщил Росстат.

За январь-август 2024 года промпроизводство в стране увеличилось на 4,5% в годовом исчислении.

Данные по промышленности в августе 2024 года оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, предусматривал рост промпроизводства за август на 2,2%.

С исключением сезонного и календарного факторов в августе 2024 года, по оценке Росстата, промышленность РФ увеличилась на 0,8% после снижения на 0,8% в июле и снижения на 1,5% в июне.

В добывающем секторе в августе производство выросло на 0,1% в годовом выражении после снижения на 2,2% в июле (за январь-август - снижение на 0,4%).

Рост в обрабатывающих отраслях в августе замедлился до 4,7% в годовом сравнении с 6,6% в июле (за январь-август - рост на 8,1%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха в августе был зафиксирован рост на 0,2% после роста на 4,1% в июле (за январь-август - рост на 3,4%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов снижение в августе составило 1,2% после роста на 2,5% в июле (за январь-август - рост на 1,2%).

Отрасли, показавшие в августе 2024 года рост по сравнению с августом 2023 года: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - на 32,7%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - на 19,2%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - на 12,9%; производство прочих готовых изделий - на 10,8%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 8,7%; производство продуктов питания - на 2,8%, напитков - на 8,6%; производство одежды - на 6,8%; добыча металлических руд - на 4,6%; производство бумаги - на 3,9%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 3,4%; производство химических веществ и химических продуктов - на 3,3%; производство мебели - на 2,0%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - на 1,9%; производство кокса и нефтепродуктов - на 1,1%; производство текстильных изделий - на 0,8%; производство электрического оборудования - на 0,8%.

Отрасли, снизившие объемы производства в августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - на 16,7%; производство табачных изделий - на 7,9%; производство кожи и изделий из кожи - на 6,1%; ремонт машин и оборудования - на 2,6%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - на 2,3%, производство резиновых и пластмассовых изделий - на 1,6%; металлургическое производство - на 0,8%; добыча прочих полезных ископаемых - на 2,5%; добыча угля - на 3,6%.

В Минпромторге изменение динамики обрабатывающего производства связали с высокой стоимостью заемных средств и, как следствие, замедлением инвестактивности. "Однако, несмотря на рост объемов производства в обрабатывающих секторах с начала года, необходимо отметить, что в августе наблюдается некоторая коррекция темпов как по сравнению с прошлым годом (рост на 4,7% к августу 2023 года, при этом в июле 2024 года рост составлял 6,6% к июлю 2023 года), так и по отношению к предыдущему периоду (рост на 1,3% к июлю 2024 года, при этом в июле 2024 года рост составлял 2,2% к июню 2024 г.). На формирование данного тренда существенное значение могли оказать в том числе текущие макроэкономические условия. Так, длительное сохранение высокой ключевой ставки может привести к исчерпанию восходящего инвестиционного цикла, необходимого для расширения предложения, способного удовлетворить растущий спрос на промышленную продукцию", - говорится в комментарии министерства к данным Росстата.

При этом в Минпромторге добавили, что за счет "мер по поддержке развития новых производств сохраняется тенденция на стабилизацию восходящего тренда".

В 2023 году рост промпроизводства стране составил 4,1% после подъема на 0,7% в 2022 году.

В 2024 году экономисты ожидают рост российской промышленности на 3,9% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале сентября). Минэкономразвития в сентябре улучшило свой прогноз роста промпроизводства в 2024 году до 4% с 2,5% в апрельской версии прогноза.