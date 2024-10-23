Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Рост промпроизводства в РФ в сентябре 2024 года составил 3,2% в годовом сравнении после повышения на 2,7% в августе, на 3,3% в июле, на 2,7% в июне, 5,8% в мае, 4,8% в апреле, 4,4% в марте, 8,4% в феврале и 4,4% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-сентябрь 2024 года промпроизводство в РФ увеличилось на 4,4%.

Данные по промышленности в сентябре 2024 года оказались несколько лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, предусматривал рост промпроизводства РФ за сентябрь на 2,7%.

С исключением сезонного и календарного факторов в сентябре 2024 года, по оценке Росстата, промышленность РФ показала нулевой прирост после роста на 0,8% в августе, снижения на 0,8% в июле и снижения на 1,5% в июне.

В добывающем секторе в сентябре производство снизилось на 1,8% в годовом выражении после роста на 0,1% в августе (за январь-сентябрь - снижение на 0,6%).

Рост в обрабатывающих отраслях в сентябре ускорился до 6,6% в годовом сравнении с 4,7% в августе (за январь-сентябрь - рост на 7,9%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха в сентябре был зафиксирован рост на 1,7% после подъема на 0,2% в августе (за январь-сентябрь - рост на 3,2%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов падение в сентябре составило 3,1% после снижения на 1,2% в августе (за январь-сентябрь - рост на 0,7%).

Существенный рост в сентябре в годовом выражении был зафиксирован в таких секторах, как производство прочих транспортных средств и оборудования - на 50,4%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий - 31,5%, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, - 16,1%, производство одежды - 9,5%, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, - 7,9%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 5,2%.

Отрасли, значительно снизившие объемы производства в сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: производство кожи и изделий из кожи - на 13,8%, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - на 5,8%, производство табачных изделий - на 5,8%, ремонт машин и оборудования - на 5,7%, металлургическое производство - на 4,9%.

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2023 году составил 4,1% после подъема на 0,7% в 2022 году.

В 2024 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 4,0% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале октября). Минэкономразвития РФ в сентябре улучшило свой прогноз роста промпроизводства в 2024 году также до 4,0% с 2,5% в апрельской версии прогноза.