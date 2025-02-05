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Предпринимательская уверенность в РФ в январе снизилась в добыче и обработке

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в январе 2025 года остался отрицательным, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 процентного пункта - до минус 1,0%, говорится в сообщении Росстата.

Ранее в декабре 2024 года индекс оценивался на уровне минус 0,9%, в ноябре - 1,4%, в октябре - 1,2%, в сентябре - 5,2%, в августе - 4,5%, в июле - 7,0%, в июне - 6,3%, в мае - 5,0%, в апреле - 4,5%, в марте - 5,3%, в феврале - 7,6%, в январе - 6,3%.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в январе 2025 года понизился на 2,5 п.п., составив 4,2%. Ранее в декабре 2024 года показатель предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности составлял 6,7%, в ноябре - 6,6%, в октябре - 6,3%, в сентябре - 6,5%, в августе - 6,7%, в июле - 6,8%, в июне - 6,9%, в мае - 6,8%, в апреле - 7,1%, в марте - 6,4%, в феврале - 5,8%, в январе - 6,5%.

В добыче полезных ископаемых рост доли респондентов, позитивно оценивающих перспективы выпуска продукции в течение ближайших три месяцев, с 4,2% до 7,1% нивелировал снижение положительных оценок респондентами спроса в текущем месяце на продукцию с -8,2% до -11,1% и увеличение доли респондентов, указавших накопление запасов готовой продукции, с -1,4% до -0,9%. Это позволило индексу сохранить свои позиции практически на уровне предыдущего месяца.

В обрабатывающих производствах на отрицательную динамику индекса повлияло уменьшение доли респондентов, позитивно оценивающих перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев, с 34,1% до 26,8%. Незначительное колебание позитивных оценок накопления запасов готовой продукции не повлияло на индекс.

Средний уровень использования производственных мощностей как в добывающем, так и в обрабатывающем секторах экономики составил 60%. Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач: отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (-25,6%), так и в обрабатывающих производствах (-16,7%).

В добывающем секторе экономики продолжаются колебания индикатора изменения прибыли. После снижения положительных оценок изменения прибыли в декабре 2024 года они выросли в январе 2025 года с 1,0% до 3,0%. В обрабатывающих производствах также наблюдается рост позитивных оценок - на 1,4 п.п., до 4,3%

С апреля 2023 года Росстат рассчитывает индекс предпринимательской уверенности по измененной методике, учитывающей рекомендации ООН и обеспечивающей международную сопоставимость показателей. Новая методика позволяет проводить сезонную корректировку показателя, дает уровень деловой активности компаний с учетом числа их работников и включает два новых индикатора: делового климата (позволяет оценить изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, перспективы выпуска продукции) и деловых барьеров (отражает совокупные предпринимательские оценки факторов, лимитирующих деятельность предприятий).

Росстат
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