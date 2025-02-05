Сальдированная прибыль предприятий РФ за 11 месяцев 2024 года упала на 15,4%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в январе-ноябре 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 27 трлн 218,1 млрд рублей, что на 15,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил в среду Росстат.

В том числе в ноябре сальдированная прибыль предприятий составила 2 трлн 963,6 млрд рублей, увеличившись на 1,99% относительно ноября 2023 года (2 трлн 905,8 млрд рублей).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых выросла за 11 месяцев 2024 года на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 6 трлн 831,9 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель увеличился на 21,1% - до 5 трлн 561,2 млрд рублей. В сфере добычи угля был получен сальдированный убыток в размере 68,7 млрд рублей против прибыли годом ранее (413,3 млрд рублей).

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за январь-ноябрь 2024 года снизилась на 11,2% и составила 8 трлн 172,3 млрд рублей.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха сальдированная прибыль сложилась на уровне 969,8 млрд рублей, что почти вдвое (на 42,6%) меньше, чем годом ранее.

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль снизилась на 36,2% и составила 2 трлн 507,0 млрд рублей.

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам января-ноября сложилась на уровне 679,2 млрд рублей (рост на 5,1%), в строительстве - 723,9 млрд рублей (рост на 7,5%), в сфере транспортировки и хранения - 1 трлн 839,6 млрд рублей (снижение на 15,8%).

Как сообщалось, в 2023 году предприятия РФ получили сальдированную прибыль в размере 33 трлн 306,3 млрд рублей, что на 35,2% больше, чем в 2022 году (когда наблюдалось снижение на 12,6% по сравнению с предыдущим годом).