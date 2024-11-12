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AstraZeneca увеличила выручку в III квартале на 18% и решила вложить $3,5 млрд в США

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания AstraZeneca Plc зафиксировала рост чистой прибыли и выручки в третьем квартале, причем доходы и скорректированная прибыль оказались лучше прогнозов аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,429 млрд по сравнению с $1,374 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию повысилась до $2,08 с $1,73.

Выручка увеличилась до $13,565 млрд с $11,492 млрд в третьем квартале 2023 года.

Аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $2,04 на акцию при выручке в размере $13,1 млрд, согласно консенсус-прогнозу, подготовленному компанией.

В 2024 году AstraZeneca теперь ждет увеличения выручки и скорректированной прибыли в расчете на акцию на 17-19% (high teens), а не 15-16% (mid teens), как ранее.

Отдельно компания анонсировала капитальные вложения в размере $3,5 млрд, направленные на расширение ее научно-производственного присутствия в США до конца 2026 года. Сумма включает новые инвестиции в размере $2 млрд, которые позволят создать более тысячи рабочих мест.

Среди прочего AstraZeneca намерена открыть центр НИОКР в Массачусетсе, производственную площадку в Мэриленде, а также построить мощности в Техасе и на западном и восточном побережьях страны.

У компании в США уже действуют 17 объектов в 12 штатах. Численность ее персонала в стране составляет порядка 17,8 тыс. человек.

Акции AstraZeneca дорожают на 1,6% на торгах в Лондоне во вторник.

AstraZeneca – шведско-британская биофармацевтическая компания, занимается разработкой и коммерциализацией лекарств для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой неврологии, онкологических и инфекционных заболеваний, а также вакцин от COVID-19. Ее препараты продаются более чем в 125 странах мира.

AstraZeneca США
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