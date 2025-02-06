Экспортеры в декабре разово нарастили продажу валюты до $13,2 млрд

В январе произошло сезонное снижение до $9,9 млрд

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры в декабре 2024 года нарастили продажу валюты на 66% - до $13,2 млрд за счет повышения продаж нефтегазовых компаний, которое было связано с разовым фактором, говорится в обзоре рисков финансовых рынков ЦБ РФ.

Увеличению продажи валюты помимо прочего способствовало отсутствие крупных погашений валютных обязательств компаниями (в августе-ноябре 2024 года для погашения валютных обязательств отдельные компании покупали валюту).

Среднедневные чистые продажи в декабре тоже выросли на 66% - до $628 млн.

В среднем за 2024 год продажа валюты экспортерами составляла $11,9 млрд в месяц.

В январе 2025 года продажа валюты экспортерами снизилась на 25% - до $9,9 млрд, что является сезонным эффектом (за 2021-2025 годы в среднем сокращение в январе относительно декабря составляло 25%). Среднедневные продажи в январе сократились на 7% и составили $582 млн (показатель сопоставим с уровнем второго полугодия).

"Сезонное сокращение чистых продаж в январе относительно декабря предыдущего года объясняется как меньшим количеством рабочих дней в январе по сравнению с декабрем, так и рядом других факторов, таких как сроки зачисления экспортной выручки, налоговые выплаты и прочее", - отмечает ЦБ.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в ноябре 2024 года (этот показатель регулятор дает с лагом) снизилось до 76% с 82%.

Рост продажи валюты со стороны экспортеров способствовал укреплению рубля, которое также происходило по мере постепенной адаптации участников рынка к новой структуре и каналам расчетов по внешнеторговым операциям.

Население продолжило больше продавать иностранную валюту, чем покупать: суммарно в декабре 2024 года и январе 2025 года - 28,7 млрд и 32,4 млрд рублей соответственно. Это ниже, чем их продажи осенью 2024 года (в среднем - 60,8 млрд рублей в месяц).

В целом за 2024 год физические лица стали нетто-покупателями иностранной валюты на сумму 679,4 млрд рублей. Покупки приходились на период с января по август, когда рубль был относительно стабильным и в отдельные месяцы укреплялся. При ослаблении рубля физические лица перешли к продаже валюты.