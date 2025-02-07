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Рубль на "Мосбирже" утром дешевеет к юаню перед выходными

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в пятницу рубль немного подешевел к юаню перед выходными днями.

За первую минуту торгов юань подорожал на 2,05 копейки к уровню закрытия четверга, до 13,263 рубля. При этом юань оказался на 21,27 копейки выше уровня действующего официального курса.

Крупнейшие экспортеры в декабре 2024 года нарастили продажу валюты на 66% - до $13,2 млрд, за счет повышения продаж нефтегазовых компаний, которое было связано с разовым фактором, говорится в обзоре рисков финансовых рынков ЦБ.

Увеличению продажи валюты помимо прочего способствовало отсутствие крупных погашений валютных обязательств компаниями (в августе-ноябре 2024 года для погашения валютных обязательств отдельные компании покупали валюту).

Среднедневные чистые продажи в декабре тоже выросли на 66% - до $628 млн.

В среднем за 2024 год продажа валюты экспортерами составляла $11,9 млрд в месяц.

В январе 2025 года продажа валюты экспортерами снизилась на 25% - до $9,9 млрд, что является сезонным эффектом (за 2021-2025 годы в среднем сокращение в январе относительно декабря составляло 25%). Среднедневные продажи в январе сократились на 7% и составили $582 млн (показатель сопоставим с уровнем второго полугодия).

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в ноябре 2024 года (этот показатель регулятор дает с лагом) снизилось до 76% с 82%.

Рост продажи валюты со стороны экспортеров способствовал укреплению рубля, которое также происходило по мере постепенной адаптации участников рынка к новой структуре и каналам расчетов по внешнеторговым операциям.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу, восстанавливаясь после снижения до минимумов с начала года по итогам предыдущей сессии.

К 10:05 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,67% - до $74,78 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,59% - до $71,03 за баррель.

Негативными факторами для нефтяного рынка выступают опасения, что торговые войны окажут давление на рост мировой экономики, а также данные о росте запасов топлива в США.

Как сообщалось, США ввели пошлины в размере 10% на импорт товаров из Китая, на что Пекин ответил заявлением о намерении ввести собственные тарифы на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили. Инвесторы опасаются, что такие действия могут повредить росту мировой экономики, что негативно отразится на спросе на нефть.

Ранее стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей. Эксперты ожидали гораздо более умеренного роста, на 1,9 млн баррелей

Саудовская госкомпания Saudi Aramco объявила о повышении цен на основной сорт нефти, поставляемой в Азию, на $2,4 за баррель. Цены для стран северо-западной Европы и Средиземноморья вырастут на $3,2 за баррель, а для покупателей из США - на $0,1-0,3 за баррель.

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