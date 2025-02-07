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Британское жилье в январе подорожало минимально за полгода

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В январе цены на британскую жилую недвижимость выросли на 3% в годовом выражении, минимальными темпами с июля, сообщила консалтинговая компания Halifax.

В декабре, по пересмотренным данным, подъем составил 3,4%, а не 3,3%, как было объявлено ранее.

В помесячном выражении цены выросли на 0,7% после спада на 0,2% в декабре.

В результате средняя стоимость объекта недвижимости в стране достигла нового рекорда - 299 138 фунтов стерлингов ($372,9 тысячи).

Сильнее всего цены на дома выросли в Северной Ирландии - на 5,9%. В Лондоне подъем составил 2,8%, при этом британская столица остается с отрывом самым дорогим рынком жилья в Великобритании: средняя цена дома здесь составляет 548,3 тысячи фунтов, что почти вдвое выше среднего показателя по стране.

Лондон Великобритания Halifax Северная Ирландия
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