В России в 2024 году объем строительных госзакупок вырос на 10,2%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2024 году объем госзакупок в сфере строительства вырос на 10,2%, до 5,5 трлн рублей (по начальным максимальным ценам контрактов - НМЦК), говорится в аналитическом отчете электронной торговой площадки (ЭТП) "ТЭК-Торг".

По данным компании, в прошлом году госзаказчики разместили 236,8 тысячи извещений о проведении закупок по кодам ОКПД2 41 (здания и работы по возведению зданий), 42 (сооружения и строительные работы в области гражданского строительства) и 43 (работы строительные специализированные). Это на 8,9% больше, чем годом ранее. Общий объем этих закупок по НМЦК составил 5,5 трлн рублей.

При этом уровень конкуренции (число заявок на одну закупку - ИФ) на этих закупках снизился в сравнении с показателями 2023 года в среднем на 10% - до 4-4,2 заявки на одну закупку в начале 2024 года (5,5-5 заявок в начале 2023 года) и 2,1-2,2 заявки в середине года (2,5 заявки) - наименьшее число заявок на одну закупку приходится на середину года.

В сегменте госкомпаний число опубликованных извещений о проведении закупок фактически не изменилось и составило 115,4 тысячи извещений (114,7 тысячи годом ранее). При этом объем этих закупок по НМЦК снизился на 10,2%, до 2,4 трлн рублей.

Уровень конкуренции на этих закупках снизился менее значительно, чем в госзакупках, - в среднем на 5%, до 2,9-3,1 заявки в начале 2024 года (3,3 заявки годом ранее) и 1,6 заявки в середине года (1,8-1,9 заявки).

По данным Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок, в 2024 году все госзаказчики разместили в системе извещения о проведении закупок на 11,9 трлн рублей, а субъекты 223-ФЗ (за исключением госкомпаний, находящихся под антироссийскими санкциями и не публикующими в ЕИС информацию о своих закупках - ИФ) - на 7,6 трлн рублей. По результатам этих закупок были заключены госконтракты на 10,8 трлн рублей и подписаны договоры на 9,4 трлн рублей.