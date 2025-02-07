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Экономисты ЕЦБ оценили нейтральный уровень процентной ставки в диапазоне 1,75-2,25%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Нейтральный уровень ключевой процентной ставки, при котором она не сдерживает, но и не стимулирует рост экономики, составляет 1,75-2,25%, показывают расчеты экономистов Европейского центробанка.

Экономисты отмечают, что этот уровень не претерпел существенных изменений за последние годы, а также предупреждают, что их модели заключают в себе очень высокую степень неопределенности, не позволяющей произвести точные расчеты.

По словам специалистов, эта информация может быть полезна для принятия решений относительно денежно-кредитной политики, но лишь в качестве одного из параметров. Её нельзя рассматривать как механический измеритель, говорится в комментариях к расчетам.

Экономисты ЕЦБ подчеркивают отсутствие альтернативы принятию решений на основе всестороннего анализа данных и оценки их макроэкономической значимости.

"В еврозоне такая оценка проводится по трем направлениям: прогноз инфляции в свете поступающих экономических и финансовых данных, динамика базовой инфляции и эффективность трансмиссии денежно-кредитной политики", - пишут они.

Результат представленных в пятницу расчетов оказался немного ниже диапазона, который президент Центробанка Кристин Лагард обозначила в декабре - 1,75-2,5%.

Позднее она отмечала, что оценки нейтрального уровня не будут играть ключевой роли при принятии решений о масштабах понижения процентных ставок ЕЦБ.

"Я знаю, что наши сотрудники будут очень усердно работать над моделями, но мы будем изучать самую разную информацию и данные, - сказала Лагард на прошлой неделе. - В окно мы тоже будем смотреть".

Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн также призвал не тратить слишком много времени на размышления о нейтральном уровне процентных ставок.

"Очень важно иметь структуру нарратива, - отметил он. - Когда инфляция сильно превышает 2%, все должны четко понимать, что денежно-кредитная политика будет ограничительной".

"По мере приближения к нейтральному уровню стоит больше говорить не о нейтральности, а о целесообразности", - добавил Лейн.

Для инвесторов нейтральный уровень ставки представляет интерес в качестве ориентира при прогнозировании будущей траектории денежно-кредитной политики.

30 января ЕЦБ понизил ключевую ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, до 2,75%.

Инфляция в еврозоне в январе неожиданно ускорилась до 2,5%. Несмотря на это, ЕЦБ ожидает, что она вскоре приблизится к целевому уровню.

Кристин Лагард ЕЦБ Филип Лейн
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