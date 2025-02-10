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Дополнительные пошлины Китая на импорт СПГ и нефти из США вступили в силу

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Китай с 10 февраля вводит дополнительную пошлину в размере 15% на импорт сжиженного природного газа и угля из США, а также 10%-ную пошлину на импорт нефти.

Кроме того, в КНР с этого дня начинает действовать дополнительная пошлина в 10% на ввоз сельскохозяйственной техники, многолитражных автомобилей и пикапов из США.

Это ответ Пекина на решение президента США Дональда Трампа, обложить дополнительной 10%-ной пошлиной все поставляемые в Штаты китайские товары с 4 февраля.

По оценкам Capital Economics, решения Пекина затронут американские товары, годовые поставки которых составляют порядка $20 млрд. Между тем вводимые Вашингтоном пошлины коснутся продукции с общим объемом $450 млрд.

По данным китайском таможни, за полный 2023 год США экспортировали в Китай 3,337 млн тонн СПГ (на $2,138 млрд). За 11 месяцев 2024 года поставки достигли 3,932 млн тонн (на $2,248 млрд), что составляет около 5% в общей структуре китайского импорта СПГ.

Доля американской нефти на китайском рынке еще меньше - около 1,7%. По итогам 2024 года, КНР импортировала из Соединенных Штатов чуть больше 9,6 млн тонн нефти (или в среднем 195 тыс. б/с) на общую сумму чуть больше $6 млрд.

Среди других мер, принимаемых Китаем в ответ на американские пошлины, - введение экспортного контроля на изделия, содержащие вольфрам.

Кроме того, власти КНР добавили в список "ненадежных" организаций PVH Corp., владеющую брендами Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Van Heusen, и поставщика продуктов и услуг в области генетического тестирования Illumina Inc. Также китайский регулятор инициировал проверку в отношении американской Google (принадлежит Alphabet Inc.) на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

Google Китай США СПГ PVH Corp
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