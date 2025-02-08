Трамп временно отменил пошлины на китайские товары, поступающие в посылках малой стоимости

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп внес поправки в свой указ от 1 февраля о ведении дополнительной 10-процентной пошлины на китайские товары. Посылки из Китая небольшой стоимости (de minimis) временно не будут облагаться пошлиной, но в дальнейшем утратят этот статус.

В исполнительном указе президента говорится, что пока "беспошлинный режим de minimis (...) доступен для попадающих под его действие товаров", но действие режима прекратится после того, как министр торговли уведомит президента о том, что готовы системы для сбора таможенных пошлин.

США в дополнение к существующим ввели пошлины в 10% на все поступающие из Китая товары под предлогом борьбы с незаконным потоком наркотиков, в частности, фентанила.

В ответ Китай объявил о введении пошлины на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельхозтехнику и некоторые автомобили.