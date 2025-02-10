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Материнская компания автопроизводителя Dongfeng Motor готовит реструктуризацию

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Китайская Dongfeng Motor Corp., материнская компания автопроизводителя Dongfeng Motor Group, объявила о планах реструктуризации, что было воспринято инвесторами как сигнал о возможной консолидации автомобильного сектора КНР.

Dongfeng Motor готовит "реструктуризацию вместе с другой государственной компанией", говорится в сообщении, направленном ею Гонконгской фондовой бирже.

В сообщении отмечается, что "реструктуризация может привести к смене контролирующего акционера автопроизводителя, но не приведет к смене фактического владельца", которым является государство.

Реструктуризация не окажет серьезного влияния на операционную деятельность Dongfeng Motor, заявила компания.

Другой китайский автопроизводитель - Chongqing Changan Automobile Co. сообщил 9 февраля, что China South Industries Group Co., владеющая долей в нем ненапрямую, планирует реструктуризацию вместе с другой госкомпанией.

Заявления двух компаний способствовали появлению ожиданий слияния двух компаний, входящих в так называемую "большую четверку" китайских автопроизводителей, контролируемых государством.

Акции Dongfeng Motor дорожают на 24,5% в ходе торгов в Гонконге в понедельник, стоимость бумаг Chongqing Changan в Шэньчжэне выросла на 4,7%.

Гонконг Dongfeng Motor Dongfeng Motor Group Chongqing Changan Гонконгская фондовая биржа Китай
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