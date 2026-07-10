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В Кировской области АЗС переходят на продажу бензина по номерам машин

В Кировской области АЗС переходят на продажу бензина по номерам машин
Архивное фото
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Кировской области с 11 июля вводят продажу бензина на АЗС по номерам машин, объявил губернатор региона Александр Соколов.

"С 00:00 11 июля вводится отпуск бензина по номерам машин. По четным числам месяца (будут заправляться - ИФ) - номера, начинающиеся на 0, 2, 4, 6, 8, по нечетным - 1, 3, 5, 7, 9", - написал он.

С 10 июля на АЗС в регионе начинают дежурить экипажи ДПС, ППС и сотрудники Росгвардии. Также "вводится регулирование потоков силами сотрудников АЗС".

Всем заправкам рекомендовано ставить аншлаги о времени возобновления продажи бензина. Помимо этого глава региона поручил "обеспечить смс-информирование людей о принятых мерах".

По словам губернатора, запасы горючего в регионе есть, и топливо будет подвозиться каждый день. С компанией "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" достигнута договоренность об увеличении поставок топлива - с 300 до 400 тонн ежедневно. Сети АЗС "Движение" идет отгрузка с "Татнефти".

"Напомню, ровно в это время в прошлом году мы с вами потребляли 380 тонн бензина в день, и всем хватало. Сейчас расход - 500 тонн. Причина - созданный нами же ажиотаж", - резюмировал Соколов.

Александр Соколов ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт Татнефть Кировская область
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