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Ирак, США и Сирия планируют вновь запустить нефтепровод из Киркука в Банияс в обход Ормуза

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Багдад, Вашингтон и Дамаск разрабатывают проект возобновления работы нефтепровода из Киркука в Ираке в порт Банияс в Сирии, который позволит поставлять нефть в обход Ормузского пролива, сообщает в субботу Middle East Eye со ссылкой на источники.

"Источники заявили, что о договоренностях о повторном запуске нефтепровода (...) как ожидается, объявят на следующей неделе, когда премьер Ирака Али аз-Зейди встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом", - информирует портал.

Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак работал с аз-Зейди над этим соглашением. Баррак надеется, что данный проект станет моделью для последующих коммерческих предприятий в регионе.

Этот нефтепровод, построенный компанией Iraq Petroleum Company, вступил в строй в 1952 году; по нему можно было транспортировать 300 тыс. баррелей нефти в день. Однако Ирак закрыл нефтепровод после того, как Сирия встала на сторону Ирана в ходе ирано-иракской войны 1980-1988 годов. После вторжения США в Ирак в 2003 году объект получил серьезные повреждения, и сейчас не функционирует.

Инфраструктурный объект теперь нуждается в масштабном ремонте. Один из собеседников издания выразил мнение, что нефтепровод лучше заманить полностью, на что может уйти два - три года. Он добавил, что уже сформирован консорциум американских компаний для ремонтных работ.

Ранее Сирия и Ирак обсуждали восстановление нефтепровода в 2024 году, после свержения сирийского президента Башара Асада. Однако к согласию стороны прийти не смогли.

Middle East Eye напоминает, что Ирак стал одной из стран, наиболее сильно пострадавших от перекрытия Ормузского пролива.

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