МЭА чуть понизило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2026 году

Фото: Yi-Chin Lee/Houston Chronicle via Getty Images

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2026 году относительно предыдущего года снизится на 1,05 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее его аналитики ожидали снижения в 1,12 млн б/с. Таким образом, прогноз был улучшен на 71 тыс. б/с.

Согласно актуальному отчету, МЭА оценивает мировой спрос на нефть в 2025 году в 104,51 млн б/с (предыдущая оценка - 104,41 млн б/с), в 2026-м - 103,46 млн б/с (ранее - 103,29 млн б/с), в 2027-м - 105,47 млн б/с (ранее - 105,3 млн б/с). Таким образом, аналитики организации сохранили свою оценку роста мирового нефтяного спроса в следующем году в 2 млн б/с.

В МЭА отметили, что в мае мировой спрос на нефть упал до локального минимума 2026 года и составил 97,9 млн б/с, что также на 5,3 млн б/с ниже, чем в аналогичный месяц прошлого года. При этом аналитики констатировали, что с середины июня - на фоне заключения временного соглашения о прекращении огня между США и Ираном - началось восстановление как мирового предложения нефти, так и спроса на нее.

"Значительно более низкие цены на нефть стимулируют рост потребления, как и улучшение экономических перспектив. Ожидается, что темпы годового сокращения спроса снизятся со среднего уровня 4,8 млн б/с во втором квартале 2026 года до 1,7 млн б/с в третьем квартале. За этим последует увеличение спроса на 1,2 млн б/с в четвертом квартале 2026 года, поскольку в октябре рынок предложения вернется к расширению", - говорится в отчете.

По итогам 2026 года, по прогнозу МЭА, спрос в странах ОЭСР снизится на 408 тыс. б/с, до 45,49 млн б/с (предыдущий отчет - снижение на 453 тыс. б/с, до 45,44 млн б/с), в странах не-ОЭСР - на 639 тыс. б/с, до 57,98 млн б/с (в предыдущем месяце МЭА прогнозировало снижение на 665 тыс. б/с, до 57,86 млн б/с). Согласно оценкам на 2027 год, спрос в странах ОЭСР вырастет на 269 тыс. б/с, до 45,76 млн б/с (ранее - на 241 тыс. б/с, до 45,68 млн б/с), в странах не-ОЭСР - на 1,74 млн б/с, до 59,71 млн б/с (ранее - на на 1,76 млн б/с, до 59,62 млн б/с).

Наблюдаемые мировые запасы нефти в июне выросли на 21 млн баррелей, прервав совокупное падение в течение предыдущих трех месяцев в 360 млн баррелей (или 3,9 млн б/с). Рост резервов полностью обусловлен их увеличением в танкерах - на 117 млн баррелей (или на 3,9 млн б/с), в то время как запасы на суше существенно сократились, прежде всего в странах Ближнего Востока и Азии.