Норвегия может стать первой страной, которая полностью перейдет на электромобили

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Норвегия может стать первой страной в мире, где работающие на бензиновом и дизельном топливе новые автомобили будут полностью вытеснены с рынка.

Несмотря на значительные нефтегазовые резервы, Норвегия давно считается мировым лидером по внедрению транспорта, работающего на новых источниках энергии (NEV). Доля электромобилей в совокупных продажах новых автомобилей в этой стране выросла с менее 1% в 2010 году до 88,9% в 2024 году, и этот тренд не показывает признаков ослабления, пишет CNBC.

Как показывают данные, опубликованные Управлением общественных дорог Норвегии, более 96% новых легковых автомобилей, проданных в стране за первые несколько недель текущего года, были электрическими.

Такие результаты вплотную приближают Норвегию к полному переходу на NEV и реализации задачи, впервые поставленной законодателями страны в 2017 году.

Заместитель министра транспорта Норвегии Сесилия Книбе Кроглунд отметила, что решающую роль в переходе на новые технологии сыграла последовательная политика, направленная на поддержку распространения электромобилей, тогда как другие страны предпочли сделать акцент на введении мер по запрету использования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

В Норвегии электромобили не облагаются НДС, получают льготы по дорожному налогу и налогу на парковку, а также доступ к полосам, выделенным для общественного транспорта. Кроме того, правительство страны инвестировало значительные средства в развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей.

Кроглунд называет эти изменения "новой нормой" для страны с населением 5,5 млн.

"Транспорт - важная составляющая в поиске решений, меньше влияющих на изменение климата", - сказала она в интервью CNBC.

Она также подчеркнула важность переноса успеха, достигнутого в распространении легковых NEV, на другие сегменты транспорта.

По словам Коглунд, в 2025 году Норвегия планирует полностью заменить городские автобусы на электрические, а к концу десятилетия довести долю большегрузных NEV до 75%.