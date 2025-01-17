На авторынке США доля электромобилей и гибридов в 2024 году достигла 20%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В США в 2024 году доля электромобилей и гибридов в общем объеме продаж автомобилей составила рекордные 20%, по данным Motor Intelligence.

По расчетам компании, в 2204 году в стране было продано около 1,9 млн гибридов и 1,3 млн электромобилей.

Tesla продолжила доминировать на рынке, но ее доля опустилась ниже 49% по сравнению с 55% в 2023 году, по данным Cox Automotive. Выпускаемые компанией Model Y и Model 3 стали самыми продаваемым среди электромобилей в минувшем году.

Значительную часть рынка электромобилей занимают корейская Hyundai Motor (с учетом Kia) - 9,3%, американские General Motors и Ford Motor - 8,7% и 7,5%, а также германская Bayerische Motoren Werke AG - 4,1%.

Из 68 представленных на американском рынке моделей электромобилей повышение продаж продемонстрировали 24, снижение - 27. Еще 17 моделей появились в продаже только в прошлом году.

Cox Automotive прогнозирует, что в 2025 году доля электромобилей и гибридов может достичь 25% в совокупных продажах машин в США.