В ЕС обещали принять меры по удешевлению электроэнергии для потребителей

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия в ближайшее время намерена огласить меры, направленные на удешевление электроэнергии в странах ЕС, сообщило польское издание Gazeta.

По его данным, эту проблему премьер-министр Польши Дональд Туск обсудил с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен во время ее визита в Гданьск.

"ЕК в течение месяца представит план действий, направленный на установление доступных цен на электроэнергию. Если мы объединим усилия в сфере закупок энергоносителей, в частности, газа, мы станем сильнее, чем каждая из 27 стран-членов по отдельности", - пообещала фон дер Ляйен и отметила, что такой план необходим ЕС для поддержки энергоемких производств.

По словам Туска, фон дер Ляйен заверила его, что, среди прочего, ЕК будет работать над упрощением и обеспечением более гибкого подхода к инвестициям в газовые электростанции. Кроме того, планируется улучшить систему управления энергосетями и инвестирования в них на уровне ЕС.