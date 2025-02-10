Поиск

В ЕС обещали принять меры по удешевлению электроэнергии для потребителей

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия в ближайшее время намерена огласить меры, направленные на удешевление электроэнергии в странах ЕС, сообщило польское издание Gazeta.

По его данным, эту проблему премьер-министр Польши Дональд Туск обсудил с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен во время ее визита в Гданьск.

"ЕК в течение месяца представит план действий, направленный на установление доступных цен на электроэнергию. Если мы объединим усилия в сфере закупок энергоносителей, в частности, газа, мы станем сильнее, чем каждая из 27 стран-членов по отдельности", - пообещала фон дер Ляйен и отметила, что такой план необходим ЕС для поддержки энергоемких производств.

По словам Туска, фон дер Ляйен заверила его, что, среди прочего, ЕК будет работать над упрощением и обеспечением более гибкого подхода к инвестициям в газовые электростанции. Кроме того, планируется улучшить систему управления энергосетями и инвестирования в них на уровне ЕС.

Польша Дональд Туск Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин США прекратит выпуск одноцентовых монет по требованию Трампа

Минфин США прекратит выпуск одноцентовых монет по требованию Трампа

Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов впервые с 26 июля 2024 года

Дистрибьютор китайской Shacman в РФ приостановил продажу модели самосвалов из-за проверки

Аналитики "Авито" отметили рост спроса на вторичное жилье за год на 10%

Аналитики "Авито" отметили рост спроса на вторичное жилье за год на 10%

ВТБ вышел из проекта платной трассы "Западный скоростной диаметр" в Петербурге

ВТБ вышел из проекта платной трассы "Западный скоростной диаметр" в Петербурге

Власти Кузбасса предложили отменить импортные пошлины на уголь

Власти Кузбасса предложили отменить импортные пошлины на уголь

Уолл-стрит упала в пятницу на заявлениях Трампа о пошлинах

Уолл-стрит упала в пятницу на заявлениях Трампа о пошлинах

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 50%

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 50%

JPMorgan добился в британском суде временного запрета на продолжение спора в РФ по искам ВТБ

JPMorgan добился в британском суде временного запрета на продолжение спора в РФ по искам ВТБ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5834 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2165 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });