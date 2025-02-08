Энергосистема Калининградской области перешла на изолированный режим работы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Энергетический комплекс Калининградской области перешел на работу в изолированном режиме без каких-либо проблем, сообщил в субботу губернатор Алексей Беспрозванных.

"В 6:41 энергосистема Калининградской области была переведена в автономный режим. Переток электроэнергии Литва-Калининград - 0 МВт. Все прошло хорошо. Спасибо за работу энергетикам. И спасибо всем, кто участвовал в масштабном проекте на протяжении этих 10 лет", - написал он в своем телегам-канале.

По его словам, сейчас нагрузку всех потребителей обеспечивают три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС. Они дают необходимый резерв мощности для бесперебойного энергоснабжения.

Как сообщалось, перевод энергетического комплекса Калининградской области на автономный режим работы был намечен на 8 февраля в связи с выходом Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия - Россия - Литва - Латвия - Эстония).

К этой ситуации в регионе была в течение последних лет проведена большая работа. В дополнение к основной Калининградской ТЭЦ-2 в регионе были построены еще четыре современных станций.

Сегодня в энергосистему области входят объекты генерации установленной электрической мощностью 1 919,3 МВт. Это Маяковская, Талаховская, Прегольская, работающие на природном газе и Приморская, для которой топливом является уголь. Также в регионе уже длительное время функционирует мощная Калининградская ТЭЦ-2.

В электроэнергетический комплекс входят также девять линий электропередачи напряжением 330 кВ протяженностью 443,3 км, 96 линии электропередачи напряжением 60-110 кВ протяженностью 2 605,5 км, 78 трансформаторных подстанций суммарной мощностью трансформаторов 4 361,6 МВА. Общая протяженность электрических сетей составляет более 19 тыс. км.