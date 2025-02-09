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Страны Балтии завершили процедуру присоединения электросистем к европейской сети

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Страны Балтии завершили в воскресенье синхронизацию электросистем с континентальной европейской электросетью.

"Синхронизация позволяет странам Балтии управлять своими электросетями в тесном сотрудничестве со всеми другими странами континентальной Европы, со стабильным и надежным контролем частоты, что значительно повышает региональную энергетическую безопасность", - сообщила эстонская энергетическая компания Elering.

В субботу Литва, Латвия и Эстония отключили свои энергосистемы от возглавляемой Россией электросети БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва) и более суток работали в изолированном режиме. В это время энергосистема балтийских стран функционировала без связи с другими частотными зонами, а потребление электроэнергии обеспечивалось местными электростанциями, а также соединениями Эстония-Финляндия и Литва-Швеция.

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В воскресенье балтийские системные операторы для обеспечения стабильности сети провели проверки уровней напряжения, протестировали реагирование систем автоматического регулирования напряжения на изменения, приступили к синхронизации своих электрических сетей с частотным диапазоном континентальной Европы.

Латвия, Литва и Эстония стали последними странами-членами ЕС, которые присоединились к континентальной европейской сети. Страны Балтии подключены к континентальной европейской синхронной зоне через литовско-польское соединение линий электропередачи LitPol Link.

Операторы систем передачи Балтии готовились к этому проекту более 15 лет. В укрепление электроэнергетической системы стран Балтии было инвестировано в общей сложности 1,6 миллиарда евро, из которых 75 процентов поступило из европейского софинансирования. Завершена инфраструктура в странах Балтии и Польше - построено 1 400 км высоковольтных линий, семь новых подстанций, реконструировано более 40 подстанций, кроме того, построено шесть синхронных компенсаторов, а три находятся в стадии строительства.

В воскресенье в Вильнюсе состоится встреча по случаю присоединения стран Балтии к европейской континентальной европейской сети. В ней примут участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президенты Латвии, Литвы, Эстонии и Польши.

БРЭЛЛ Литва Латвия Эстония Польша Elering Европа
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