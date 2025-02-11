Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник корректируется вниз после ралли накануне, игроки фиксируют прибыль на фоне опасений, что вопрос урегулирования конфликта вокруг Украины может оказаться более продолжительным, чем ожидалось ранее; фактором поддержки выступает подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $76 за баррель). Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,5%, лидерами снижения выступают акции "РусГидро" (-8%) из-за возможного моратория на выплату дивидендов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2998,3 пункта (-0,5%), индекс РТС - 975,94 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 февраля, составляет 96,7821 руб. (-49,41 копейки).

Акции "РусГидро" упали до 0,5342 рубля (-8%) - уровня 2-недельной давности.

Как сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, правительство обсуждает введение моратория на выплату дивидендов "РусГидро" до 2028 года в качестве меры по стабилизации финансового состояния компании. Вместо выплат акционерам (62,5% "РусГидро" принадлежит Росимуществу, 12,37% - ВТБ, 9,61% - компании En+) средства предлагается направить на погашение заимствований, привлеченных в рамках рефинансирования кредитов входящей в "РусГидро" "Дальневосточной генерирующей компании", а также на финансирование инвестпрограммы. Экономический эффект от этой меры предварительно оценивается в 125-150 млрд рублей.

Также подешевели бумаги ПАО "ФСК-Россети" (-2,5%), ВТБ (-1,3%), АФК "Система" (-1,1%), "Северстали" (-1%), "НЛМК" (-0,9%), "МТС" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), Сбербанка (-0,5% и -0,7% "префы"), "ММК" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,2% "префы"), "Интер РАО" (-0,2%).

Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 15,5% - до 132,9 млрд руб. по сравнению со 115,1 млрд руб. прибыли годом ранее, говорится в сообщении банка. "Благодаря сильной базе, созданной в предыдущем году, высокой операционной эффективности бизнеса и фокусу на удержании качества кредитного портфеля нам удалось достичь двузначного роста прибыли", - сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Рентабельность капитала в январе 2025 года составила 22,2%, увеличившись с 20,7% в январе 2024 года.

Подорожали акции "Эн+ груп" (+2,6%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), ОК "Русал" (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 по Москве составил 16,04 млрд рублей (из них 3,36 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,98 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 1,41 млрд рублей на акции "Группа Позитив").

Вечером в понедельник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог представит Дональду Трампу варианты мирного урегулирования на Украине в ближайшие недели.

Как заявили собеседники агентства, Келлог соберет информацию от официальных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии (пройдет 14-16 февраля в Мюнхене - ИФ), а также во время визитов в Киев и другие европейские столицы. При этом они отметили, что спецпосланник США не планирует посещать Москву в ходе этой поездки.

Ожидается, что Келлог обсудит с европейскими официальными лицами их готовность взять на себя инициативу по предоставлению сил сдерживания для обеспечения того, чтобы любое мирное урегулирование состоялось. В то же время собеседники назвали маловероятным, что США предоставят военных для этих усилий.

Кроме того, по их словам, Келлог призовет союзников увеличить расходы на оборону. Некоторые европейские чиновники также советуют США усилить меры против энергетического сектора России, в том числе снизить так называемый лимит цен на нефть и использовать замороженные российские активы.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что за последнюю неделю увидел значительный прогресс в вопросе украинского урегулирования.

"Я думаю, урегулирование произойдет. Я думаю, мы достигли значительного прогресса за прошедшую неделю", - заявил Трамп в интервью Fox News.

Президент США отметил, что его администрация контактирует и с Москвой, и с Киевом.

Кроме того, в интервью Fox News Трамп заявил, что хочет, чтобы Украина возместила США деньги, потраченные на помощь Киеву, назвав подходящим вариантом редкоземельные металлы.

Президент США пояснил, что нет полной уверенности насчет того, как будет развиваться ситуация с Украиной, и потому доступ к редкоземельным металлам необходим, чтобы "мы были уверены, что передаваемые нами деньги (для помощи Украине) не пропадут".

По его словам, ему требуется от Украины "редкоземельных металлов на $500 млрд". "Нам нужны редкоземельные металлы. И украинцы по сути согласились на это", - добавил Трамп.

Комментарии аналитиков

По оценке аналитика ФГ "Финам" Игната Иванова, индекс МосБиржи накануне превысил психологически важную отметку 3000 пунктов впервые с июля 2024 года, но на вечерней сессии скорректировался вниз. Потенциально индекс может подрасти еще до 3060 пунктов, однако индикатор продолжает выглядеть перегретым, поэтому не исключена коррекция в ближайшее время. Поддержку может оказать уровень 2900 пунктов, считает аналитик.

Как отмечает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерина Крылова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2960-3020 пунктов. Растущие цены на нефть и ожидания положительного сдвига на геополитическом фоне играют в "плюс" рынку акций.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешние рынки показывают некоторую неуверенность, так как взаимные торговые пошлины могут негативно отразиться на экономиках.

Российский рынок в начале недели чувствовал себя уверенно и впервые с лета 2024 года протестировал рубеж 3000 пунктов по индексу МосБиржи в надежде на способность администрации Трампа разработать устраивающий российскую сторону план урегулирования украинского конфликта, а также сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на пятничном заседании без изменений.

Аналитики компании "Цифра брокер" отметили ряд негативных корпоративных новостей.

"Норникель" отказался от выплаты дивидендов, несмотря на положительный свободный денежный поток (FCF) в 2024 году. Совет директоров не стал рекомендовать дивиденды, что логично при снижении выручки на 5% (до 1166 млрд руб.). Основная причина - падение цен на ключевые металлы, частично компенсированное высоким спросом на медь.

Объем отгрузок Positive Technologies (-0,6% во вторник) за 2024 год составил около 26 млрд руб., что ниже скорректированного прогноза (30-36 млрд руб.). В ноябре руководство уже пересматривало ожидания по отгрузкам, с 40-50 млрд руб. до 30-36 млрд руб., но фактические результаты оказались еще хуже. Высокие ставки и дорогой заемный капитал заставляют клиентов сокращать расходы, в том числе на кибербезопасность. К тому же продукты Positive Technologies дороже аналогов из-за высокого качества, что снижает их конкурентоспособность. На фоне возможного сохранения высоких ставок и давления на IT-бюджеты прогноз по отгрузкам на 2025 год могут снова пересмотреть. Потенциальный диапазон 35-45 млрд руб. заметно ниже прежнего ориентира в 70-100 млрд руб., что ставит под сомнение растущий профиль компании, отмечают эксперты "Цифра брокер".

Зарубежные фондовые индексы

В США индексы акций накануне выросли на 0,4-1% во главе с Nasdaq. Участники рынка оценивали новые заявления президента США Трампа.

В понедельник Трамп подписал указ о введении дополнительно к существующим пошлины в размере 25% на всю импортируемую сталь и алюминий, трансляцию вел телеканал Fox News.

"Нашей стране важно иметь сталь и алюминий, произведенные на нашей территории. Речь идет о пошлинах в 25%, без исключений, не важно, из каких стран", - сказал Трамп.

Крупнейшим поставщиком стали в США является Канада, за ней следуют Бразилия, Мексика, Южная Корея и Вьетнам.

Телеканал NBC отмечает, что если тарифы на сталь и алюминий, которые Трамп ввел во время своей первой администрации, "объяснялись соображениям национальной безопасности, то на этот раз (...) Трамп сослался на необходимость создания рабочих мест и сокращение торгового дефицита США".

Также на этой неделе трейдеры ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената и Палаты представителей, а также публикации данных об инфляции в Штатах за январь.

Тем временем инфляционные ожидания в США на ближайший год в январе остались на уровне 3% по итогам третьего месяца подряд, по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка. Ожидания на ближайшие пять лет выросли на 0,3 процентного пункта, до максимальных с мая 2024 года 3%.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (Япония не работает в связи с празднованием Дня основания государства, австралийский ASX Australia подрос на 0,05%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2-0,4%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на всю импортируемую в страну сталь и алюминий, сообщает Trading Economics.

Государственный институт развития Южной Кореи (KDI) ухудшил прогноз повышения ВВП страны в текущем году, сославшись на торговую политику Трампа как на риск замедления роста экспорта. Экономика страны в 2025 году, как ожидается, увеличится на 1,6% по сравнению с ноябрьской оценкой в 2%. При этом аналитики подтвердили прогноз, согласно которому потребительские цены в стране в этом году в среднем вырастут на 1,6%.

Экспорт, по прогнозу KDI, повысится по итогам текущего года всего на 1,8% после роста на 6,9% в 2024 году.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают повышение на фоне опасений возобновления конфликта между Израилем и ХАМАС.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $76,28 за баррель (+0,5% и +1,6% накануне), мартовская цена фьючерса на WTI – $72,66 за баррель (+0,5% и +1,9% в понедельник).

Президент США Дональд Трамп полагает, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если группировка не освободит всех оставшихся удерживаемых в секторе Газа заложников днем в субботу, передает Associated Press.

В понедельник в ХАМАС приняли решение отложить освобождение очередной группы заложников, так как считают, что Израиль нарушает соглашение о прекращении огня. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац дал распоряжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перейти в состояние "наивысшей готовности".

Кроме того, введение Трампом 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия в США может негативно отразиться на топливно-энергетическом комплексе страны, особенно на представителях нефтяной отрасли, закупающих особые марки стали, недоступные на внутреннем рынке, пишет Trading Economics.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает скачок цен на газ в Европе, из-за которого использование нефти в качестве топлива становится более привлекательным с экономической точки зрения.