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UniCredit отчитался о досрочном выполнении целей по сворачиванию бизнеса в РФ на 2025 год

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Итальянский UniCredit по итогам 2024 года перевыполнил план по сворачиванию бизнеса в РФ, к 2027 году вклад российской "дочки" в чистую прибыль группы будет незначительным, говорится в презентации UniCredit.

ЕЦБ в апреле 2024 года направил ряду европейских банков требование об ускорении процесса сворачивания бизнеса в России. UniCredit сообщал, что продолжает реализацию стратегии ускоренного сворачивания.

В 2025 году UniCredit планировал сократить локальный кредитный портфель (без учета кредитов российским "дочкам" международных групп) до уровня менее 1 млрд евро, депозитный портфель – до менее 2 млрд евро, объем рисков, структурированных за пределами РФ, практически до нуля, а объем трансграничных платежей – до менее 8,5 млрд евро. Как говорится в презентации UniCredit, уже по итогам 2024 года три из четырех целей группа достигла. Так, кредитный портфель на конец прошлого года сократился до 1 млрд евро, депозитный портфель – до 0,9 млрд евро, объем трансграничных рисков – до 0,3 млрд евро. Единственным пунктом плана, который группа не смогла выполнить досрочно, стал объем трансграничных платежей, которые в четвертом квартале, наоборот, выросли до 9,8 млрд евро с 9,1 млрд евро. Квартальный рост UniCredit объясняет единовременными платежами, связанными с погашением долга западных компаний.

Российский бизнес UniCredit в 2024 году заработал чистую прибыль в размере 577 млн евро (снижение на 13,4% по сравнению с предыдущим годом), при этом общая прибыль группы за год составила 9,3 млрд евро. Ожидается, что к 2027 году доля российского бизнеса в структуре чистой прибыли группы будет незначительной.

Как говорится в презентации UniCredit, группа более чем на 50% сократила розничный бизнес в России (из расчета количества клиентов) и стремится к полному сворачиванию бизнеса.

Юникредит банк по итогам 2024 года занимает 20-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", сократив объем активов по РСБУ почти на 30% до 799,5 млрд рублей. Чистая прибыль банка в прошлом году составила 40,8 млрд рублей, снизившись на 30%.

UniCredit
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